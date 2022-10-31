Борьба за Бахмут – это личная война Пригожина, – офицер ВСУ Березовец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Ситуация в Донецкой области продолжает оставаться напряженной. Как известно, Путин несколько раз менял дату окончательного установления контроля над Донецкой областью, но мы видим, что даже Луганскую область противнику не удалось до конца взять. Поэтому основные усилия враг сегодня сосредоточивает на Авдеевском и Бахмутском направлениях , где он сконцентрировал большое количество артиллерии, танков и авиации, именно Бахмутское направление характеризуется тем, что там очень активно действует вражеская авиация, чего мы не наблюдаем на других направлениях, за исключением Юга. Кроме того, Бахмутское направление – это личная война Пригожина, ближайшего путинского муртада, который сейчас борется с российскими военными за влияние, поэтому можно сказать, что борьба за Бахмут – это личная война Пригожина, который хочет показать Путину пример успешного взятия вагнеровцами хотя бы одного населенного пункта. Однако пока им этого не удавалось, потому они настолько концентрируют усилия", - прокомментировал офицер ВСУ.



Тарас Березовец добавил, что также они убрали одного из своих врагов, генерала Лапина, которого два дня назад Путин отстранил из командования российской восточной группировкой из-за того, что Лапин – это кондовый, ограниченный, тупорылый советский генерал. И чем больше таких тупых генералов во главе российской армии, тем, конечно, лучше для нас.

27 октября боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко отметил, что на Бахмутском направлении враг использует тактику огневого вала.

29 октября ISW уличили россиян во лжи об успехах в районе Бахмута

Также боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко рассказал, что россияне объявляют победой продвижение на 30-50 метров под Бахмутом.

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