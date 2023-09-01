Борьба Украины за свободу определит развитие мира на десятилетия вперед - Борис Джонсон в колонке для Daily Mail

Об этом Джонсон написал в колонке для Daily Mail, главные аспекты которой рассказывает Еспресо.

Джонсон уверен: Пригожин знал, кто его убийца

У Пригожина было немного времени, чтобы выяснить, кто его убил. Но и этого времени было достаточно. Ему пришлось понять. Между взрывом на борту реактивного самолета Embraer Legacy 600 и моментом, когда российский бандит потерял сознание в своем невыносимом ускорении до земли, не могло пройти больше нескольких секунд. И все же в те мгновения, я уверен, он совершенно четко знал, что произошло. Он знал, чья скрытая рука отправляет его на 28 000 футов вниз, чтобы вместе с другими товарищами из группы Вагнера быть сожженным в огненном шаре в сельской местности Тверской области к северу от Москвы — а затем, конечно, вниз, в Аид и Тартар.

Нам не нужно исследование места аварии. Нам не нужно, чтобы кто-то смотрел на ДНК или стоматологические документы, и это откровенно смешно, что представитель президента Франции утверждает, что существуют "обоснованные сомнения" относительно того, что произошло с самолетом. ... Весь мир прекрасно знает, что человек, стоящий за убийством Пригожина и руководства группы Вагнера, не говоря уже о гибели экипажа, является тем же человеком, который санкционировал, например, отравление в Британии Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля. Убийцей Пригожина является тот самый человек, который стоял за убийством оппозиционного политика Бориса Немцова и правозащитницы Анны Политковской, а также за бесчисленными другими преступлениями. Бьюсь об заклад, что когда детонация высосала воздух из салона самолета, последней мыслью в обреченном черепе Пригожина было "Путин!", а предшествовало ей одно из многочисленных ненормативных слов, которыми так свободно владел бывший продавец тюремных хот-догов.

Экс-премьер Британии подчеркивает, что убийство Пригожина - путинская версия мафиозной мести

Когда мы смотрим жуткие кадры того, как этот самолет летит по спирали на землю, мы становимся свидетелями чего-то исторического. Это насильственная ликвидация действующим главой государства его врагов – в прмом эфире. Я не могу вспомнить другой пример такой показной и раскрепощенной дикости мирового лидера – не при нашей жизни. Мы слышим о том, что Ким Чен Ын делает со своими врагами, но на самом деле мы этого не видим. Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, убивая своего бывшего фаворита лишь для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, наслаждаясь своей жестокостью. Маска теперь полностью снята. Путина разоблачают как гангстера, а его абсурдная телевизионная "дань" погибшим вагнеровцам - прямо со страниц "Крестного отца". У Евгения Пригожина была "сложная судьба", сказал Путин. Эвфемизм, который, безусловно, должен соответствовать "он спит с рыбами" и "я сделал ему предложение, от которого он не мог отказаться".

Джонсон отмечает, что влияние РФ в мире, несмотря на ее слабую экономику, распространяется преступными методами

Возьмем Башара аль-Асада, резника Алеппо. Прошло более десяти лет с тех пор как США и Великобритания начали повторять мантру о том, что "Асад должен уйти". Что ж, Асад не только все еще там, в Дамаске, у власти, но после всей своей жестокости и использования химического оружия он вернулся в Лигу арабских государств. Коо он должен благодарить за свое выживание? Владимира Путина, в значительной степени, и его готовность оказать российскую военную помощь.

Неудивительно, что некоторые из менее демократически настроенных стран мира готовы действовать в пользу Путина. Он продает им оружие без сложных форм для заполнения о соблюдении международного гуманитарного права. Он с удовольствием посылает наемников группы Вагнера, чтобы помочь подавить исламских джихадистов и других противников — и опять же без вопросов о методах допроса, которые они используют. Посмотрим правде в глаза: он способен быть полезным, а мы по очень веским причинам — нет.

Вот почему российское влияние так неожиданно распространено, несмотря на размер и состояние российской экономики. Если всего этого недостаточно, он, конечно, предлагает многим из них нефть и газ, необходимые для поддержки экономики. Все это помогает объяснить, почему так трудно обеспечить выполнение санкций против его режима.

Мы еще не смогли эффективно изолировать российскую экономику, и отчасти поэтому его клептократический режим выживает. …Несмотря на все углеводородные богатства, ВВП на душу населения в России сейчас составляет около четверти ВВП Великобритании. Россияне – пока – похоже, готовы терпеть все это.

Борьбу и победу Украины Джонсон считает единственным путем спасения мировой демократии от катастрофы

Поэтому украинская борьба за свободу имеет ключевое значение и ее результат будет определять направление развития мира на десятилетия вперед. Если Путин победит в Украине, это будет крушением для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы аргументом всех, кто говорит, что нельзя полагаться на Запад и что Запад не поддержит или не доведет дело до конца.

Прежде всего, победа Путина была бы моральной мерзостью — поражением свободной, независимой, демократической и абсолютно невинной страны, которую Путин наказывает именно за то, что они избрали свободу и демократию. Этого не должно быть и не будет. Да, контрнаступление идет медленнее, чем кому-то хотелось бы, но оно продвигается. И если эта война чему-то нас научила, это никогда не недооценивать украинцев.

Если бы мы были благоразумны и снарядили их тем, что им нужно, в начале конфликта, они бы сейчас двигались быстрее. Надо дать им необходимые инструменты, а все остальное сделают героические украинцы.

Джонсон предостерег от подталкивания Украины к завершению войны в обмен на территории

И, наверное, из люциферианского падения Евгения Пригожина есть один ярко очевидный вывод. Посмотрите на этот движущийся самолет все вы, кто говорит мне, что мы можем достичь решения путем переговоров, или что мы должны каким-то образом поощрять украинцев менять землю на мир. Любая такая торговля была бы морально отвратительна после бойни, которую совершил Путин. Для Владимира Зеленского было бы политически невозможно это сделать, даже если бы этого хотел. Что еще важнее, было бы совершенно бессмысленно каким-либо образом доверять соглашению с Путиным — и мы только что получили доказательства. Пригожин думал, что у него есть гарантии. Пригожин думал, что разобрался. Посмотрите на это соглашение сейчас. Посмотрите, что с ним произошло.

Есть только один путь вперед — поражение Путина и победа Украины как можно скорее.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина непричастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.

29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.