Борьба Украины за Евро-2024, новый тренер "Шахтера" и намеки Усика об окончании карьеры: обзор украинского спорта за неделю

Футбол

Сборная Украины и борьба за Евро-2024

Во вторник Украина сыграла свой матч в 8 туре квалификации Евро-2024. Наша национальная команда благодаря голам Михаила Мудрыка, Артема Довбыка и курьезному автоголу Райана Кемензули - победила Мальту со счетом 3:1.

Теперь у команды Сергея Реброва 13 очков и второе место в группе C. Сборная Англии обыграла Италию (3:1) и уже вышла на Евро-2024. Сейчас англичане возглавляют группу с 16 очками. Италия третья с 10 очками. Македонцы имеют 7 пунктов в активе. Мальта не набрала ни одного зачетного пункта.

У Италии и Северной Македонии есть матч в запасе. И эта встреча сверхважна (!) для Украины. Если итальянцы потеряют очки в матче с македонцами, то украинцам достаточно не проиграть в последней встрече, чтобы выйти на Евро-2024.

Последний матч отбора, Украина – Италия, будет сыгран 20 ноября.

Фото: Фото: flashscore

Новый тренер "Шахтера"

Главная новость украинского клубного футбола – это смена тренера "Шахтера". В донецком клубе объявили о прекращении действия контракта с Патриком ван Левеном. Вместе с нидерландцем "горняков" покинул весь тренерский штаб.

Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал спортивный директор клуба Дарио Срна. По словам хорвата, клуб все же ведет переговоры о специалисте, который должен возглавить донецкую команду на постоянной основе.

Однако к следующим матчам команду готовит именно Срна. В УПЛ "Шахтер" ждет встреча против черкасского ЛНЗ, а уже в среду встреча с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

Патрик ван Левен возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей.

Фото: ФК "Шахтер"

УЕФА вынес вердикт по поводу матча "Маккаби" - "Заря"

Матч 3-го тура Лиги конференций между луганской "Зарей" и "Маккаби" из Тель-Авива перенесли из-за войны в Израиле. УЕФА решил пока не проводить на территории Израиля международные матчи из-за войны, которая вспыхнула после нападения ХАМАС на страну.

Игра 3-го тура ЛК между тель-авивским "Маккаби" и "Зарей" перенесена с 26 октября на 25 ноября. Где состоится встреча, пока неизвестно.

Кроме того, отложены и другие матчи израильских клубов в еврокубках.

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Бокс

Усик и завершение карьеры

Украинский боксер Александр Усик заявил, что подходит к тому моменту, когда нужно задумываться о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры.

"Каждый день. Каждый день у меня мысли о моем будущем, о боксе, о жизни, о большом поединке. В какой-то момент, ложась спать после молитвы я подумал: "Зачем я об этом всем думаю?" Но каждый день я думаю о боксе, карьере, которая еще на хорошей стадии. У меня есть желание, я хочу тренироваться, хочу боксировать", – говорит Александр Усик.

37-летний боксер уверен, что ему осталось мало времени в большом спорте.

"Но будем реалистами, я думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте. Действительно, я подхожу к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым ты будешь заниматься после завершения своей профессиональной карьеры", - сказал Усик.

Фото: Getty Images

Стронгмен

Украинские ветераны и турнир Шварценеггера по стронгмену

На неделе украинские ветераны войны с РФ побили мировой рекорд по стронгмену на международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe.

На соревнованиях в Мадриде украинские ветераны протащили за канат, в упоре сидя, четыре грузовика общей массой 35 тонн на 20 м за 30,69 сек. Это новый мировой рекорд по этой дисциплине.

В турнире приняли участие восемь украинских защитников, получивших тяжелые ранения и травмы во время боевых действий и являющихся призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины". Это Александр Швачка, Вячеслав Цюх, Владислав Шатило, Евгений Смага, Артем Марченко, Артем Погорелый, Михаил Дроботенко и Денис Барчук.

Фото: Федерация стронгмена Украины



Хоккей

Новый тренер сборной Украины

Новым главным тренером сборной Украины по хоккею назначили Дмитрия Христича, выступавшего в сильнейшей в мире лиге – НХЛ. С Христичем заключен контракт на один год. Его ассистентами в национальной команде стали главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко и канадец Ник Филан.

Перед новым тренером поставлена задача вывести сборную Украины в дивизион 1А чемпионата мира - второй по силе на уровне сборных.

54-летний Дмитрий Христич заменил в должности главного тренера Вадима Шахрайчука, которого уволили после того, как у него обнаружили российский паспорт.

Фото: Getty Images