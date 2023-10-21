Борьба Украины за Евро-2024, новый тренер "Шахтера" и намеки Усика об окончании карьеры: обзор украинского спорта за неделю
С 15 по 21 октября в украинском спорте произошло немало интересных событий. Еспресо.TV подготовил обзор самых главных новостей
Футбол
Сборная Украины и борьба за Евро-2024
Во вторник Украина сыграла свой матч в 8 туре квалификации Евро-2024. Наша национальная команда благодаря голам Михаила Мудрыка, Артема Довбыка и курьезному автоголу Райана Кемензули - победила Мальту со счетом 3:1.
Теперь у команды Сергея Реброва 13 очков и второе место в группе C. Сборная Англии обыграла Италию (3:1) и уже вышла на Евро-2024. Сейчас англичане возглавляют группу с 16 очками. Италия третья с 10 очками. Македонцы имеют 7 пунктов в активе. Мальта не набрала ни одного зачетного пункта.
У Италии и Северной Македонии есть матч в запасе. И эта встреча сверхважна (!) для Украины. Если итальянцы потеряют очки в матче с македонцами, то украинцам достаточно не проиграть в последней встрече, чтобы выйти на Евро-2024.
Последний матч отбора, Украина – Италия, будет сыгран 20 ноября.
Фото: Фото: flashscore
Новый тренер "Шахтера"
Главная новость украинского клубного футбола – это смена тренера "Шахтера". В донецком клубе объявили о прекращении действия контракта с Патриком ван Левеном. Вместе с нидерландцем "горняков" покинул весь тренерский штаб.
Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал спортивный директор клуба Дарио Срна. По словам хорвата, клуб все же ведет переговоры о специалисте, который должен возглавить донецкую команду на постоянной основе.
Однако к следующим матчам команду готовит именно Срна. В УПЛ "Шахтер" ждет встреча против черкасского ЛНЗ, а уже в среду встреча с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
Патрик ван Левен возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей.
Фото: ФК "Шахтер"
УЕФА вынес вердикт по поводу матча "Маккаби" - "Заря"
Матч 3-го тура Лиги конференций между луганской "Зарей" и "Маккаби" из Тель-Авива перенесли из-за войны в Израиле. УЕФА решил пока не проводить на территории Израиля международные матчи из-за войны, которая вспыхнула после нападения ХАМАС на страну.
Игра 3-го тура ЛК между тель-авивским "Маккаби" и "Зарей" перенесена с 26 октября на 25 ноября. Где состоится встреча, пока неизвестно.
Кроме того, отложены и другие матчи израильских клубов в еврокубках.
Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Бокс
Усик и завершение карьеры
Украинский боксер Александр Усик заявил, что подходит к тому моменту, когда нужно задумываться о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры.
"Каждый день. Каждый день у меня мысли о моем будущем, о боксе, о жизни, о большом поединке. В какой-то момент, ложась спать после молитвы я подумал: "Зачем я об этом всем думаю?" Но каждый день я думаю о боксе, карьере, которая еще на хорошей стадии. У меня есть желание, я хочу тренироваться, хочу боксировать", – говорит Александр Усик.
37-летний боксер уверен, что ему осталось мало времени в большом спорте.
"Но будем реалистами, я думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте. Действительно, я подхожу к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым ты будешь заниматься после завершения своей профессиональной карьеры", - сказал Усик.
Фото: Getty Images
Стронгмен
Украинские ветераны и турнир Шварценеггера по стронгмену
На неделе украинские ветераны войны с РФ побили мировой рекорд по стронгмену на международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe.
На соревнованиях в Мадриде украинские ветераны протащили за канат, в упоре сидя, четыре грузовика общей массой 35 тонн на 20 м за 30,69 сек. Это новый мировой рекорд по этой дисциплине.
В турнире приняли участие восемь украинских защитников, получивших тяжелые ранения и травмы во время боевых действий и являющихся призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины". Это Александр Швачка, Вячеслав Цюх, Владислав Шатило, Евгений Смага, Артем Марченко, Артем Погорелый, Михаил Дроботенко и Денис Барчук.
Фото: Федерация стронгмена Украины
Хоккей
Новый тренер сборной Украины
Новым главным тренером сборной Украины по хоккею назначили Дмитрия Христича, выступавшего в сильнейшей в мире лиге – НХЛ. С Христичем заключен контракт на один год. Его ассистентами в национальной команде стали главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко и канадец Ник Филан.
Перед новым тренером поставлена задача вывести сборную Украины в дивизион 1А чемпионата мира - второй по силе на уровне сборных.
54-летний Дмитрий Христич заменил в должности главного тренера Вадима Шахрайчука, которого уволили после того, как у него обнаружили российский паспорт.
Фото: Getty Images
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