Борьба со стрессом у детей: МОН и фонд "Восточная Европа" запустили кампанию BraveKidsUkraine
Министерство образования и науки совместно с фондом "Восточная Европа" запустило кампанию BraveKidsUkraine, цель которой – бороться со стрессом у детей во время воздушных тревог
Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Оксен Лесной.
Он отметил, что процесс обустройства укрытий в учебных заведениях продолжается.
"Чтобы детям в хранилищах было более спокойно, Министерство образования и науки Украины по инициативе фонда "Восточная Европа" запустило кампанию BraveKidsUkraine. Она призвана снизить уровень стресса среди детей и подростков во время пребывания в укрытиях", - написал Лисовый.
Суть программы в том, что известные люди и лидеры мнений из Украины и из-за границы записывают для детей видеообращения, в которых подбадривают и унаследуют, предлагают упражнения, задания, игры и челленжи.
Супервизором кампании стала детская и семейная психологи Светлана Ройз.
Компания BraveKidsUkraine является частью программы "Безопасная школа", которую фонд "Восточная Европа" реализует в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерством внутренних дел Украины. Реализуется при поддержке проекта "Феникс", выполняемого на средства Европейского Союза.
- По данным Лисового, около полумиллиона украинских школьников в этом году удалось вернуть за парты.
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