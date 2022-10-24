Об этом написал в телеграмме министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Жестом доброй воли", сбегая из Херсона, россияне прихватили с собой памятники Суворову и Ушакову. Спасибо, конечно, за поддержку нашего процесса борьбы с последствиями русификации, но эти вопросы законным образом должны решать местные органы украинской власти", - написал Ткаченко.

В Украине запустили проект "Сохраните украинскую культуру", который поможет собрать средства на восстановление разрушенного армией РФ наследия.

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