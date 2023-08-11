Об этом информирует пресс-служба .

"Продолжаем системную борьбу с билетными мошенниками. Все объявления о продаже ж/д билетов на сервисе OLX уже удалены, а новые просто будет невозможно разместить", – заявил глава Укрзализныци Евгений Лященко.

Сообщается, что большинство объявлений о продаже билетов на сайте по продаже принадлежали мошенникам. Люди, покупавшие такие билеты, становились жертвами обмана. Они либо не получали билет вообще, либо им присылали фальшивки.

"Наши специалисты уже заблокировали более 20 объявлений о продаже железнодорожных билетов. Также разработан алгоритм, который не позволит публиковать такие объявления в будущем", - пояснил директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

В Укрзализныце отмечают: покупая билеты у перекупщиков, украинцы могут остаться без поездки вообще. Кроме того, это способствует билетным спекулянтам в то время как кто-то, кому очень нужно ехать, упускает возможность купить билет.