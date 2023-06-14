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Борьба с монополиями и отбор независимых судей Конституционного Суда – "ЕС" инициирует изменения в законы об олигархах и КСУ

14 июня, 2023 среда
14:53
Новости

Заключение Венецианской комиссии по антиолигархическому закону и закону о Конституционном Суде доказывает, что власти под прикрытием евроинтеграции пытаются использовать институты как инструменты для борьбы с оппонентами

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на брифинге, пишет сайт партии "ЕС". Она напомнила, что Венецианская комиссия призвала срочно привести эти законы в соответствие с европейскими нормами и стандартами.

Народная депутат подчеркнула, что так называемый антиолигархический закон и закон о формировании Конституционного суда монобольшинство протягивало без заключения Венецианской комиссии, что в конечном итоге привело к многочисленным замечаниям и изменениям, которые срочно нужно внести.

"Есть безответственная позиция монобольшинства, которая, по сути, ставит сегодня под угрозу начало официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. В отношении антиолигархического закона есть разгромное заключение Венецианской комиссии. Наша фракция настаивала, что борьба с олигархами – это борьба с монополистами, монополиями. Тут должно быть усиление Антимонопольного комитета, а не создание "расстрельной тройки" в виде СНБО, которая будет в ручном режиме каждого неугодного ей украинца определять олигархом", - отметила она.

Геращенко подчеркнула, что "Европейская Солидарность" готовит изменения в эти законы, чтобы привести их в соответствие с европейскими нормами.

Она подчеркнула, что в законе о Конституционном суде должна быть предусмотрена система независимого отбора квалифицированных судей, как это было сделано при отборе судей Высшего Антикоррупционного Суда.

"Европейская Солидарность" зарегистрировала изменения, на которых мы будем настаивать, чтобы не переголосовывать, не переписывать, не выглядеть смешно в глазах наших партнеров. Совещательная группа экспертов должна быть сформирована из 7 представителей - 4 из них должны составлять те кандидатуры, которые предлагаются нашими международными партнерами, имеющими соответствующий опыт и полную независимость", - сказала народная депутат.

"Мы пытаемся оградить эту группу экспертов от влияния Президента, его Офиса, Верховной Рады и т.д. Потому что сейчас закон, который предлагают "слуги" – это 6 экспертов, которые  полностью формируются Офисом Президента, назначаются Президентом, парламентом, очевидно, что монобольшинство будет только их продвигать", – добавила она.

"Должны быть 7 представителей, которые несут полную ответственность за кандидатов, которых они рекомендуют к рассмотрению в качестве судей Конституционного суда. И никаких заместителей и заместителей заместителей здесь быть не может. Должна быть абсолютно прозрачная процедура избрания судей Конституционного Суда и этот суд должен быть независимым", – убеждена Ирина Геращенко.

Сопредседатель фракции также подчеркнула, что международные партнеры призывают вернуть декларирование чиновников: "Видим, сколько здесь есть злоупотреблений. Наша команда активно работает в рабочей группе по доработке этого закона, учитывая реалии времени. Потому что нужно решить, что делать с людьми на оккупированных территориях, чиновниками, которые там остаются. Есть проблема с потерявшими все имущество людьми. Эти вопросы должны быть решены на период военного времени, но декларирование должно вернуться", – говорит Геращенко.

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