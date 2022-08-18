Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в твиттере.

"Великолепная встреча с новоназначенным Специализированным антикоррупционным прокурором Александром Клименко. Обсудили важность продолжения антикоррупционных усилий и поддержку САП со стороны ЕС. Борьба с коррупцией способствует устойчивости Украины и облегчает путь в ЕС", - пишет Маасикас.

28 июля главой САП назначен детектив НАБУ Клименко, который выиграл конкурс на должность.

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