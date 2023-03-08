Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

Масштабная виртуальная выставка Art on the battlefront – это пронзительная рефлексия 30 современных украинских художников. Это вторая часть артпроекта. Он объединяет медиа, диджитал и искусство, а также поддерживает украинцев во время войны и информирует мир о российской войне в Украине.

"Эмоциональные, тонкие, пронзительные работы художников напоминают, что борьба украинцев сейчас продолжается на всех фронтах – как военном и дипломатическом, так и культурном", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что итогом второй части проекта станет выставка в историческом центре Вены, в здании Künstlerhaus, где расположен музей Albertina Modern.

С 14 по 18 апреля посетители смогут увидеть своими глазами работы и приобрести их. Средства от продажи будут направлены в фонд реабилитации женщин-военных .

Vogue пригласили 30 украинских художников, специально для проекта создавших особые работы: Владимир Манжос, Алексей Кондаков, Мария Куликовская, Василиса Врублевская, Виталий Кравец, Елена Емчук, Олеся Трофименко, Влада Ралко, Богдан Буренко, Маша Дмитрова, Елизавета Литовка, Петр Бевза, Виктория Пидуст, Денис Саражин, Никита Кравцов, Иван Грабко, Анна Зарума, Ольга Штейн, Степан Рябченко, Воло Бевза, Юрий Болса, Юрий Сивирин, Юлия Беляева, Маша Рева, Дарья Микитюк, Двиня Подляшетеска, и Ольга Зерно.

Посетить виртуальную выставку.

Напомним, в первой части артпроекта 12 художников со всего мира объединились, противодействуя агрессии России и ссылаясь на традиционную культуру и характерный голос украинцев. В частности, Фред Томасселли интегрировал коды украинской вышивки в изображение для первой страницы The New York Times.