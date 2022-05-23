"Бораться и победить": Зеленский заявил, что в ближайшие недели война будет сложной и призвал каждого украинца работать на победу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должны отдавать себе отчет, что ближайшие недели войны будут сложными
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Российские окупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонщину, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасса. Где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, где-то пытаются укрепить позиции. Ближайшие недели войны будут сложными. Мы должны это осознавать", – сказал Зеленский.
Он заверил, что у Украины нет никакой альтернативы, кроме как бороться.
"Бораться и победить, освободить нашу землю и наших людей, потому что окупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев. Однако чтобы победить - мы должны каждый и каждая работать для этого и в том числе те, кто в тылу. Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках к которым имеете доступ. В общении с иностранными журналистами, даже просто с вашими друзьями и знакомыми за рубежом. Каждый голос имеет значение", - подытожил президент .
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