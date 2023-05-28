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Боно из группы "U2" зачитал строчки гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!"

28 мая, 2023 воскресенье
22:41
Культура U2 Боно

Ирландский вокалист рок-группы "U2" Боно поздравил украинцев с Днем Киева и зачитал строчки гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!"

Об этом 28 мая сообщает UNITED24.

"Прошлого мая Боно и Эдж из U2 приезжали в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы выразить свою поддержку украинцам", - говорится в сообщении.

Через год, 28 мая, в День Киева, Боно присоединился к солидарности с киевлянами и людьми по всему миру. Исполнитель прочитал слова гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!".

"Мир, но с победой", - добавил Боно.

  • 8 мая 2022 года музыканты легендарной ирландской группы U2 Бон и Эдж дали импровизированный концерт на столичной станции метро "Крещатик".
  • 1 мая Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского для июньской обложки журнала The Atlantic.
Украина
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