Боно из группы "U2" зачитал строчки гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!"
Ирландский вокалист рок-группы "U2" Боно поздравил украинцев с Днем Киева и зачитал строчки гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!"
Об этом 28 мая сообщает UNITED24.
"Прошлого мая Боно и Эдж из U2 приезжали в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы выразить свою поддержку украинцам", - говорится в сообщении.
Через год, 28 мая, в День Киева, Боно присоединился к солидарности с киевлянами и людьми по всему миру. Исполнитель прочитал слова гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!".
"Мир, но с победой", - добавил Боно.
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