Боно из группы "U2" зачитал строчки гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!"

Об этом 28 мая сообщает UNITED24.

"Прошлого мая Боно и Эдж из U2 приезжали в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы выразить свою поддержку украинцам", - говорится в сообщении.

Через год, 28 мая, в День Киева, Боно присоединился к солидарности с киевлянами и людьми по всему миру. Исполнитель прочитал слова гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!".

"Мир, но с победой", - добавил Боно.