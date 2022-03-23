Bon Jovi распространил видео, как одесситы готовят город к обороне от России под песню It's my life

На своей официальной странице в Facebook Bon Jovi опубликовал видео, как одесские волонтеры грузят на побережье мешки с песком под их известную песню It's my life, передает Espreso.TV.

"Это для тех, кто стоит на своем", – подписали видео музыканты.

Напомним , рок-группа Queen выпустила на YouTube запись концерта из Харькова, чтобы собрать средства для Украины.

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