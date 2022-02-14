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Бомбы на Украину могут упасть через несколько минут после приказа Путина, - замминистра обороны Британии

14 февраля, 2022 понедельник
13:58
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Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хэппи предостерег, что через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ, на украинские города могут упасть ракеты и бомбы

Об этом сообщает польское радио.

"У границ Украины 130 тыс. российских войск, еще тысячи на десантных кораблях в Черном и Азовском морях. Все средства для борьбы есть, и я боюсь, если бы все это было просто показом для получения дипломатического преимущества, это не требовало бы материально-технического обеспечения , топлива, медицинских припасов, мостовых мер, тех неэффективных вещей, которые создают силы вторжения достоверны, но они не получают заголовки.И все же это все, сказал Хеппи BBC News.

Кроме того, в эфире Sky News он в очередной раз призвал граждан Великобритании немедленно покинуть Украину, если у них есть еще возможность.

"Боюсь, что это вторжение очень неизбежно, что не означает, что это обязательно произойдет. Это предупреждение, потому что через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ, на украинские города могут упасть ракеты и бомбы", - сказал замминистра. обороны.

Как уточнил Хеппи, хотя многие сотрудники посольства Великобритании уже уехали из Киева, консульская помощь все еще осуществляется в Украине, а также в Лондоне и Польше.

Кроме того, автомагистрали и некоторые коммерческие рейсы все еще открыты, однако он предупредил, что это не займет много времени.

  • Напомним, что аналитик Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр считает , что запугивание является частью методов политики Путина. Поэтому он не отважится на полномасштабное вторжение в Украину.
  • Министры финансов стран "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае "дальнейшей военной агрессии против Украины".
  • В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что, вероятно, встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ состоится 15 февраля.
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