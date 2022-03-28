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Бомбил жилые дома и гражданскую инфраструктуру Харьковщины: пленному российскому летчику сообщили о подозрении в военных преступлениях

28 мартa, 2022 понедельник
09:48
война с Россией

Пленному российскому летчику сообщили о подозрении в военных преступлениях, в том числе в бомбардировке мирных жилых массивов Харьковщины

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

По предварительным данным, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 41-летнему гражданину России поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что 27 февраля 2022 вышеупомянутый военный вооруженных сил РФ совершил вылет на истребители СУ-30СМ с аэродрома г. Курска и пересек границу Украины.

По преступным приказам политического и военного руководства страны-агрессора, летчиком была совершена бомбардировка г. Балаклея Харьковской области осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250. В результате были повреждены жилые дома и объекты местной инфраструктуры.

Напомним, что 13 марта 2022 года, во время движения в воздушном пространстве Украины в направлении г. Краматорска для совершения очередной атаки, истребитель был сбит Вооруженными силами Украины. Российский летчик через несколько дней взят в плен.

Как сообщает Донецкая прокуратура, преступные действия подозреваемого являются нарушением статей 51 и 52 Дополнительного протокола в Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

Согласно нормам международного гуманитарного права, на время следствия бомбардировщик будет находиться в месте содержания военнопленных.

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Новости
бомбардировщик
Харковщина
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