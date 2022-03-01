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Бомбардировки крупных городов, чтобы были массовые жертвы среди гражданских, – новая тактика РФ, - Подоляк

1 мартa, 2022 вторник
18:49
война с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал проявлениями новой тактики войны РФ бомбардировки крупных городов

Об этом он написал в Twitter.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - написал Подоляк.

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бомбардировки
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