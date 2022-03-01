Бомбардировки крупных городов, чтобы были массовые жертвы среди гражданских, – новая тактика РФ, - Подоляк

Об этом он написал в Twitter.



"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - написал Подоляк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb