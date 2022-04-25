Бомбардировка железной дороги – неудачная попытка России остановить поставки оружия в Украину. Ад, который мы устроим, будет для россиян последним, - Огрызко

Дипломат высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".



"Думаю, мы должны поблагодарить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его лидерство. Джонсон показывает другим руководителям стран Запада, как нужно действовать во время полномасштабной войны России против Украины. Своим визитом в Киев и поддержкой Украины британский премьер-министр показывает, каким нужно быть лидером, то же самое можно сказать и о вчерашнем визите госсекретаря Энтони Блинкена и министр обороны США Ллойда Остина", - отметил Огрызко.



Экс-министр подчеркнул, что как Великобритания, так и Соединенные Штаты Америки верят в победу Украины в полномасштабной войне с Россией.



"Россия также реагирует на поддержку Украины Западом и сегодняшние воздушные атаки на украинскую железную дорогу являются ответом. Ведь россияне понимают, как только новая западная техника подойдет к линии фронта, у них продолжится ад. И этот ад будет для них последним. Поэтому атаки железной дороги и центров восстание - последняя попытка России затормозить этот процесс, но попытка неудачна. Поддержка Запада вселяет веру, что тотальная и полная победа вскоре и российских орков выгонят на нашей земле", - отметил Владимир Огрызко.

Напомним, сегодня, 25 апреля 2022 г., российские оккупанты произвели обстрел 5 железнодорожных станций центрального и западного регионов Украины, сообщают о пострадавших.