Бомбардировка железной дороги – неудачная попытка России остановить поставки оружия в Украину. Ад, который мы устроим, будет для россиян последним, - Огрызко
Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг Владимир Огрызко считает, что бомбардировка железной дороги является неудачной попыткой страны-агрессорки России остановить поставки оружия в Украину, ведь ад, который мы устроим россиянам, будет для них последним
Дипломат высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Думаю, мы должны поблагодарить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его лидерство. Джонсон показывает другим руководителям стран Запада, как нужно действовать во время полномасштабной войны России против Украины. Своим визитом в Киев и поддержкой Украины британский премьер-министр показывает, каким нужно быть лидером, то же самое можно сказать и о вчерашнем визите госсекретаря Энтони Блинкена и министр обороны США Ллойда Остина", - отметил Огрызко.
Экс-министр подчеркнул, что как Великобритания, так и Соединенные Штаты Америки верят в победу Украины в полномасштабной войне с Россией.
"Россия также реагирует на поддержку Украины Западом и сегодняшние воздушные атаки на украинскую железную дорогу являются ответом. Ведь россияне понимают, как только новая западная техника подойдет к линии фронта, у них продолжится ад. И этот ад будет для них последним. Поэтому атаки железной дороги и центров восстание - последняя попытка России затормозить этот процесс, но попытка неудачна. Поддержка Запада вселяет веру, что тотальная и полная победа вскоре и российских орков выгонят на нашей земле", - отметил Владимир Огрызко.
- Напомним, сегодня, 25 апреля 2022 г., российские оккупанты произвели обстрел 5 железнодорожных станций центрального и западного регионов Украины, сообщают о пострадавших.
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