"Бомбардировка Россией ТРЦ – абсолютный ужас": Макрон считает, что россияне не знают, что происходит в Украине

Так в твиттере прокомментировал обстрел на Полтавщине президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор", – написал Макрон.

Он также разместил видео последствий обстрела в Кременчуге, подписав его словами "русский народ должен видеть правду".



Напомним, 27 июня российские нацисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек.

Обстрелы российскими войсками гражданских лиц в Украине обсудят сегодня на заседании Совбеза ООН.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал действия России "зверством", а британский премьер Борис Джонсон охарактеризовал обстрел как "жестокость и варварство".

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