"Бомбардировка Россией ТРЦ – абсолютный ужас": Макрон считает, что россияне не знают, что происходит в Украине
Бомбардировка торгового центра в Кременчуге Россией – это абсолютный ужас
Так в твиттере прокомментировал обстрел на Полтавщине президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор", – написал Макрон.
Он также разместил видео последствий обстрела в Кременчуге, подписав его словами "русский народ должен видеть правду".
- Напомним, 27 июня российские нацисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек.
- Обстрелы российскими войсками гражданских лиц в Украине обсудят сегодня на заседании Совбеза ООН.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал действия России "зверством", а британский премьер Борис Джонсон охарактеризовал обстрел как "жестокость и варварство".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.14
-
EUR
Покупка 35.9Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное