Бомбардировка, изнасилование, пытки и целенаправленное убийство мирного населения – это геноцид, - Кличко-младший о преступлениях россиян

Об этом Кличко-младший написал в Twitter.



По словам Владимира Кличко, российских палачей ждут международные суды.



"Бомбардировки, изнасилования, пытки и целенаправленные убийства мирного населения. Это называется геноцид. Есть имена и фамилии этих палачей из России и тех, кто это заказал. Все задокументировано и будет предъявлено международным судам", - написал Кличко.

13 апреля эксчемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко сравнил преступления Владимира Путина с нацистами Адольфа Гитлера.

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