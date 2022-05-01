Бомбардировка, изнасилование, пытки и целенаправленное убийство мирного населения – это геноцид, - Кличко-младший о преступлениях россиян
Эксчемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко назвал войну в Украине геноцидом и подчеркнул, что имена российских палачей задокументированы
Об этом Кличко-младший написал в Twitter.
По словам Владимира Кличко, российских палачей ждут международные суды.
"Бомбардировки, изнасилования, пытки и целенаправленные убийства мирного населения. Это называется геноцид. Есть имена и фамилии этих палачей из России и тех, кто это заказал. Все задокументировано и будет предъявлено международным судам", - написал Кличко.
- 13 апреля эксчемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко сравнил преступления Владимира Путина с нацистами Адольфа Гитлера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное