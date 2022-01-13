Бомбардира из "Зари" впервые вызвали в сборную

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".



Для форварда "Зари" Шахаба Захеди – это дебютный вызов в сборную Ирана. Сборі национальной команды начнутся 22 января и продлятся до 2 февраля. В это время будут проведены два матча в рамках квалификации ЧМ-2022 в Катаре.



27 января Иран сыграет против Ирака, а 1 февраля в соперниках будет ОАЭ. Обе игры состоятся в Тегеране.



В этом сезоне Шахаб сыграл 24 матча, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает бомбардира в 1 млн евро.

12 января стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин не перейдет в немецкую "Арминию" зимой.