Бомбардира из "Зари" впервые вызвали в сборную
Нападающий луганской "Зари" Шахаб Захеди получил вызов в сборную Ирана
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Для форварда "Зари" Шахаба Захеди – это дебютный вызов в сборную Ирана. Сборі национальной команды начнутся 22 января и продлятся до 2 февраля. В это время будут проведены два матча в рамках квалификации ЧМ-2022 в Катаре.
27 января Иран сыграет против Ирака, а 1 февраля в соперниках будет ОАЭ. Обе игры состоятся в Тегеране.
В этом сезоне Шахаб сыграл 24 матча, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает бомбардира в 1 млн евро.
- 12 января стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин не перейдет в немецкую "Арминию" зимой.
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