Такое мнение в эксклюзивном интервью Еспресо высказал советник по национальной безопасности 45-го президента США, посол Джон Болтон.

На вопрос о том, к чему стремятся те, кто призывает к переговорам с РФ, Болтон ответил, что они в первую очередь заботятся о собственных интересах. Впрочем, он не понимает, как это возможно в нынешней ситуации.

"Они заботятся прежде всего о своих собственных интересах. Я думаю, что в Европейском Союзе есть люди, которые хотели бы перевернуть страницу и вернуться к обычным коммерческим отношениям с Россией. Я сам не понимаю, как такое возможно", - подчеркнул посол.

Болтон добавил, что у президента РФ Владимира Путина есть политическая стратегия, он знает, что в странах ЕС или в США много людей, которым безразлично, как именно закончится конфликт.

"Он знает, что в Германии, Франции или США есть много людей, которым действительно безразлично, чем закончится конфликт, и которые были бы готовы отдать украинскую территорию, будь то Крым, Донбасс или что-то другое. Почему вообще чужая территория должна их волновать? Они хотят вернуться к ведению бизнеса в России", - подчеркнул Болтон.

Однако, по мнению посла, это сейчас сделать сложно из-за ощутимых доказательств того, что Китай покупает российскую нефть и газ, тем самым отмывая российские деньги через непрозрачную китайскую финансовую систему. Он также напомнил, что на днях французский советник по нацбезопасности Эмманюэль Бонн заявил: они считают, что Китай поставляет оружие в РФ, несмотря на свои публичные заявления.

"Итак, на самом деле это не просто война с Россией, это война с Китаем, и именно поэтому так много азиатских стран - Тайвань, Южная Корея, Япония - сосредоточены на происходящем в Украине", - подытожил Болтон.