Bolt привлек более $700 млн инвестиций, капитализация компании достигла $8,4 млрд
Сервис Bolt объявил о крупнейшем в своей истории раунде финансирования - компания привлекла 628 млн евро, ее оценочная стоимость выросла до 7,4 млрд евро
Об этом сообщает CNBC.
Известно, что к новому инвестраунду присоединились Whale Rock, Owl Rock и некоторые из существующих инвесторов Bolt.
Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование имеющихся продуктов компании и ускорение перехода от личных автомобилей к сервисам каршеринга в городах, говорят в компании.
"Инвестиционный раунд на сумму €628 млн возглавили Sequoia Capital и Fidelity Management and Research Company с участием Whale Rock, Owl Rock (подразделение Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и других компаний. Этот раунд повысил оценочную стоимость компании Bolt до €7,4 млрд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 100 млн. клиентов в 45 странах и более чем 400 городах Европы и Африки используют продукты компании Bolt.
Среди них – услуга заказа поездок через мобильное приложение, серинг электросамокатов, каршеринг Bolt Drive, доставка еды из ресторанов Bolt Food и сервис доставки продуктов из магазинов за 15 минут Bolt Market.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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