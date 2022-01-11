Bolt привлек более $700 млн инвестиций, капитализация компании достигла $8,4 млрд

Об этом сообщает CNBC.



Известно, что к новому инвестраунду присоединились Whale Rock, Owl Rock и некоторые из существующих инвесторов Bolt.

Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование имеющихся продуктов компании и ускорение перехода от личных автомобилей к сервисам каршеринга в городах, говорят в компании.

"Инвестиционный раунд на сумму €628 млн возглавили Sequoia Capital и Fidelity Management and Research Company с участием Whale Rock, Owl Rock (подразделение Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и других компаний. Этот раунд повысил оценочную стоимость компании Bolt до €7,4 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 100 млн. клиентов в 45 странах и более чем 400 городах Европы и Африки используют продукты компании Bolt.

Среди них – услуга заказа поездок через мобильное приложение, серинг электросамокатов, каршеринг Bolt Drive, доставка еды из ресторанов Bolt Food и сервис доставки продуктов из магазинов за 15 минут Bolt Market.