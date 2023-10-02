Большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск, - британская разведка

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что в последние недели морская авиация Черноморского флота России взяла на себя важную роль в операциях флота, пытающегося справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине.



Разведка Британии отмечает, что военно-морская авиация уделяет особое внимание операциям по морскому воздушному патрулированию, основной задачей которых, вероятнее всего, является раннее обнаружение беспилотных надводных кораблей.



По данным минобороны Великобритании, ключевым российским активом в этих операциях является самолет-амфибия Бе-12 MAIL, разработанный в 1950-х годах, вылетающий из баз во временно оккупированном Крыму. Кроме того, боевые самолеты Су-24 производят ударные операции на море, включая по меньшей мере один недавний воздушный удар по стратегически важному острову Змеиный.



"Учитывая угрозы Севастополя, вероятно, в Новороссийск будет передислоцировано большее количество военно-морских сил, Россия пытается использовать военно-морскую авиацию, чтобы раскинуть силу над северо-западной частью Черного моря", - добавляют в британской разведке.

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер оккупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских оккупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака противника – редкая операция в истории войн, спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

22 сентября в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства.

Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди оккупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Впоследствии появилась информация , что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов. В то же время позже минобороны РФ обнародовало видео с заседания, на котором якобы присутствовал Соколов. В ССО объявили, что уточняют данные о гибели командующего флотом.

По информации движения "АТЕШ", псевдоадминистрация Севастополя пытается повлиять на общественное мнение, распространяя слухи о предательстве командующего Черноморским флотом Виктором Соколовым.