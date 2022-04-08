Большой вероятности наступления со стороны так называемой ПМР не вижу, - Братчук

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.

“Буду говорить об определенных рисках. Мы знаем, что там происходит, – это демонстрация некоторых активных действий, я подчеркиваю само слово "демонстрация", со стороны российского оккупационного контингента. Не забываем, что ПМР – это временно оккупированная территория Молдовы, то же касается так называемой армии ПМР. Там морально-психологическое состояние этого пушечного мяса низкое, и я не хочу, чтобы они это сделали, чтобы они двинулись на Одесчину. На сегодняшний день такой большой вероятности наступления или попытки вклиниться на нашу территорию не вижу, соответствующие силы и средства у нас отработаны. Поэтому добро пожаловать в ад! – заявил Братчук.

Спикер оперативного штаба также добавил, что ни один вражеский самолет на территорию Украины не пролетит.

“Силы ПВО только ждут, чтобы их сбивать. Надеюсь, что позиция Молдовы в этом плане неизменна. Кишинев, как и весь молдавский народ, хочет вернуть эту территорию своей Родины, которая, напомню, временно оккупирована. Так что держим строй, мы готовы к любым рискам и любым вызовам”, - подытожил Братчук.

Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что некоторые активные действия так называемой армии ПМР – это лишь демонстрация со стороны российского оккупационного контингента

Напомним: на аэродроме Тирасполь (Приднестровье) идет подготовка для приема самолетов. Не исключено, что оккупанты попытаются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.

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