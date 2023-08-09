Стоит ли тратить десятки миллионов на сериалы о свиноферме Поворознюка? Могут ли обойтись украинцы во время войны без кулинарного шоу о варениках? И, наконец, почему налогоплательщики должны устраивать комфортную жизнь личных друзей президента.

Как только утих скандал с 33 миллионами гривен для телеведущего 1+1 Юрия Горбунова, который планировал выпустить новогодний сериал о двух айтишниках-уклонистах — есть поводы поговорить о ненасытности канала "Freedom" снова.

Хватает ли им денег? Более чем.

В 2022 году этот "канал, нацеленный на создание информационного продукта, рассчитанного на русскоязычную аудиторию в военный период, в частности, на российские оккупационные войска", получил из бюджета 165 миллионов гривен.

В 2023 году аппетиты горе-медийщиков выросли и государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" 13 марта заключило соглашения на финансирование марафона "Freedom" до конца 2023 года на общую сумму 224 млн грн.

Читайте также: Тестирование большевизмом

То есть, представьте ситуацию — ежедневно волонтеры, неравнодушные граждане и медийщики, не имеющие финансирования, — собирают на дроны, машины, генераторы и учебные классы для артиллерии. А канал "Freedom" купается в деньгах, потому что, как говорит его шеф-редактор, нужно платить и дальше, потому что "Мы делаем канал "Freedom" более интеллигентным, чем "Россия 24" или НТВ ".

Вы уловили этот момент? Налогоплательщики за свой счет удерживают российскую пропаганду. Это при том, что за последний год Франция и Германия начали активно и безжалостно выпиливать многочисленные каналы у себя дома.

На публике любой зашквар, то ли языковой, то ли с новенькими позорными закупками каналов Freedom и ДОМ, защищал уже экс-министр культуры Александр Ткаченко.

Во-первых, для чиновника, всю жизнь привыкшего зарабатывать большие деньги на рынке соседей — защищать российское было абсолютно нормально. Во-вторых, чего не сделаешь, чтобы не давать украинской культуре и музеям средства, которые пошли на эти русскоязычные каналы. Еще важный фактор — на стол в ОП всегда можно положить хорошую папку с отчетом и рассказать условному Андрею Ермаку: "Вот смотрите, как мы боремся против вражеской пропаганды".

Эти отчеты — хорошая почва для дальнейших манипуляций, чтобы попросить средств на финансирование еще и еще.

Читайте также: Хуже всего во время войны жить мифами и безответственностью

Вот буквально свежий новый отчет канала "Freedom", где незаурядными достижениями за сотни миллионов государственных средств считают просмотр двух видео в ютубе жителями Санкт-Петербурга и Москвы. А еще, что в интервью певица Лайма Вайкуле вспомнила, что смотрит русскоязычный канал "Freedom".

Если честно, я вижу больше выхлопа от частного ютуб-канала журналиста Дениса Казанского. Талантливый аналитик у себя дома на кухне совершает такое препарование россиян и их пропаганды на обычном айфоне и имеет сотни просмотров каждого видео. И это не стоит нашему бюджету ничего.

Из последних закупок, поразивших украинцев, — кулинарное шоу за почти два миллиона налогов. А еще — написание текстов теленовостей на русском языке на сумму 2,5 миллиона.

Причем владелец компании "ИМАЖИНАРИУМ", получившей тендер на тексты, Владимир Татаренко проводил опрос "5 вопросов от Зеленского", который по инициативе Владимира Зеленского проходил на избирательных участках во время местных выборов 25 октября 2020 года.

Господин Татаренко является владельцем двух компаний в Мариуполе — ООО "МАРАТ ЛТД" (рекламная деятельность, работа компании прекращена) и ООО "МИЛЕНИУМ УКРАИНА" (неспециализированная оптовая торговля). Так что можно только порадоваться за знакомого президента, который будет иметь на хлеб и к хлебу, пока тысячи жителей Мариуполя или гниют в братских могилах, или работают на двух работах, чтобы снимать скромное жилье в Киеве или Львове.

Мне интересно, зачем было подбирать журналистский неликвид из каналов Медведчука, Ахметова и Коломойского, если эти люди не способны написать элементарные подводки к новостям? Почему имея вооружение новинки искусственного интеллекта, — нужно платить именно лицу, связанному с Зе-командой?

Читайте также: Дроны или сериалы? Как мы пришли к тому, что Буданов просит деньги у людей на дроны

Интересно, что это не первый подобный заработок человека из обоймы партии власти. С 2021 года компания "ИМАЖИНАРИУМ" получила от телеканала "Freedom" почти 29 миллионов гривен. То есть это была не разовая акция, это просто возмущенные граждане научились пользоваться платформой Prozorro.

В интернете можно найти также открытые данные, которые еще закупали горе-каналы "Freedom" и Дом за 2022 год.

459 часов информационных материалов в прямом эфире и производства информационных передач для информационного марафона "Freedom" были куплены у телеканала ИНТЕР за 32 миллиона.

На 48 миллионов куплено 754 часа продукта у ООО "НОВИННАЯ ГРУППА УКРАИНА".

На 41,8 млн куплено 612 часов в ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 1+1 ПРОДАКШН.

На 41,6 млн. закуплено 623 часа новостного продукта у ООО "СЛМ Новости" (новостной продаж телеканалов "ICTV", "СТБ").

А еще 250 один для информационного марафона "Freedom" куплены в ноябре у "плюсов" за 17 миллионов.

То есть медиаолигархам тоже очень удобно иметь под боком подобные сливные бачки, куда можно продавать за деньги собственные продукты.

А что же показывает канал "Freedom" в своих программах в другое время? На прямых студиях тотальное засилье Пионтковского, Гудкова и других "хороших русских". Из прямых эфиров не вылезает такой персонаж как Орешкин, чья контора графического дизайна недавно оформляла новостные слоты федеральных каналов РФ.

Далее какой-то ноунейм Давлятчин рассказывал, что российская молодежь не уйдет никогда в "вагнера" и патриотически-юношеские клубы РФ. А ведущие в унисон советовали подписаться на телеграмм-каналы этого господина. Это при том, что даже СБУ советует не подписываться на кого попало в телеграмму.

Еще включают попиариться ведущих ютуба Популярная политика. И давайте честно, если кто-нибудь из россиян в мире захочет послушать этих авторов, — он скорее пойдет на оригинальные ресурсы, а не будет слоняться на украинских каналах.

Читайте также: Кино о Паровозе — символ угрожающей деградации

И мое любимое, которое я услышала через несколько месяцев на этом канале — это то, как Тимур Олевский оправдывал россиян за кражи украинских детей в Мариуполе. Мол, российские дети тоже страдают от российских властей, поэтому давайте и пожалеем всех вместе.

По факту — от такого выхлопа работы информационных каналов нет никакого. Все приглашенные спикеры не имеют авторитета среди реальных россиян и обладают исключительно декоративной функцией.

А значит, материальную выгоду от каналов "Freedom" и Дом имеют люди из команды президента, которые могут дать работу своим друзьям. А также наши медиаолигархи, трудоустроившие там своих нафталиновых и очень скучных звезд.

И, безусловно, главные бенефициары — это россияне. Как Чужой лезут на космический корабль капитана Эллен Рипли. А наше государство не может сказать им "Вон!", и платит за эти эксперименты большие деньги из наших налогов.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.