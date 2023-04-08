Но украинцы не только успешно выдерживают бремя нынешнего наступления российских террористических войск, но одновременно вводят и осваивают многочисленные новые виды оружия и связанные с ними стратегические подходы, внося их в свой боевой репертуар.

Эффективно использовать эти современные военные технологии помогает четкая координация действий с Соединенными Штатами и нашими европейскими союзниками. Не менее важно и то, что Россия, атакуя на Донбассе, безрезультатно тратит свои кадровые и материальные ресурсы. А по окончании сезона весеннего бездорожья откроются условия для украинского весеннего контрнаступления. И этот шанс украинская армия использует полностью.

Владимир Путин и его генералы страдают абсолютным отсутствием четких стратегических целей. Это отсутствие продуманной стратегии со стороны Москвы и попытки неудачно импровизировать, когда все с начала их вторжения в Украину пошло не так, способно подорвать все попытки Кремля доиграть "украинскую партию" теперь хотя бы вничью.

Владимир Путин и его генералы страдают абсолютным отсутствием четких стратегических целей. Это отсутствие продуманной стратегии со стороны Москвы и попытки неудачно импровизировать, когда все с начала их вторжения в Украину пошло не так, способна подорвать все попытки Кремля доиграть "украинскую партию" теперь хотя бы вничью

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Но на кон поставлено очень много. Победа России в Украине означала бы не только конец Украины как независимого государства, но и покорение украинского народа геноцидной диктатурой, ужасные преступления которой против украинского народа не закончились бы только войной и определенной формой "мирной оккупации". И здесь речь идет не только о сохранении Украиной своих территорий, культурного и архитектурного наследия, но и о существовании древней украинской нации. Поэтому украинцы не могут проиграть войну с Россией, несмотря на ее материальные и мобилизационные преимущества.

Клептократия Путина разъедена до самого своего гнилого ядра. У Путина было более двух десятилетий, чтобы реформировать, реорганизовать и модернизировать свою армию с помощью триллионов долларов, которые Россия заработала на экспорте газа, нефти и полезных ископаемых. Но значительная часть сотен миллиардов долларов, якобы израсходованных на военные цели, оказалась на оффшорных банковских счетах, в приобретенных дворцах, в мега-яхтах его олигархов и друзей. Результат этого всего мы видим – Российская Федерация не может выиграть и никогда не выиграет эту войну.

Путин критически усугубил ситуацию с боевой готовностью российских войск, но даже и СССР имел те же серьезные проблемы в своей армии в течение холодной войны: коррумпированные офицеры, неподготовленные призывники и практически отсутствовал профессиональный сержантский корпус. Однако война Российской Федерации имеет еще одно очень важное измерение, которое будет определять формирование силовых полей влияния во всем мире.

Война Российской Федерации имеет еще одно очень важное измерение, которое будет определять формирование силовых полей влияния во всем мире.

То, что Путин делает в Украине, фактически проверяет решимость Соединенных Штатов. Китай, Иран и другие подобные им страны внимательно наблюдают за этим. Если бы Америка по каким-то причинам отказалась от поддержки украинского государства, то Тайвань исчезла бы через несколько лет, а Китай контролировал всю Азию. И Россия сделала бы в Восточной Европе и Балканах то, что она пытается сделать в Украине.

Путинские политические соратники пробуют навязать мнение о необходимости "мира" и "переговоров" с Российской Федерацией без каких-либо предварительных условий. В то же время, заявляя, что Москва настаивает на том, что она не собирается выходить с оккупированных ею украинских территорий. Так что это, если не предварительное условие Кремля?

Сейчас нет возможности проводить переговоры с Россией по трем причинам: Путин до сих пор надеется на то, что сможет выиграть войну в Украине; невозможно проводить с российским диктатором переговоры, потому что все его предложения в итоге сводятся к тому, что украинцы должны согласиться со всеми его требованиями; о чем бы ни говорили в Москве, Путин не сможет принять ничего из того, что будет угрожать его власти.

Путин до сих пор надеется на то, что сможет выиграть войну в Украине; невозможно проводить с российским диктатором переговоры, потому что все его предложения в итоге сводятся к тому, что украинцы должны согласиться со всеми его требованиями; о чем бы ни говорили в Москве, Путин не сможет принять ничего из того, что будет угрожать его власти

То, на что согласился бы Путин – это "переговоры", которые можно было бы затянуть, чтобы добиться задержки контрнаступления Украины на оккупированные территории, и за это время изготовить больше оружия и научить больше призывников. Хотя совершенно ясно, что россияне не собираются прекращать вторжение в Украину. Они могут только на короткий срок остановиться, но затем их атаки снова возобновятся.

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России будет тяжело измениться – просто потому, что она не сможет это сделать. Армия нации формируется из народа, и она полностью отражает характер и ценности общества. Хотя снаряжение, доктрина и уровень подготовки военных являются важнейшими качествами любой армии, суть боевых сил зависит от того, что представляет собой нация. Таким образом, тоталитарная клептократия Путина не может сравниться с несовершенной, но гибкой украинской демократией.

Российская ситуация еще раз доказывает неэффективность тоталитарных режимов. Они способны контролировать пассивное гражданское население с помощью пропаганды и раздутых силовых структур, но всегда будут проблемы, когда им сопротивляются. Проблема Путина в том, что никто из его окружения не рискнет предоставить ему информацию, противоречащую его мыслям и установкам, которые формируют его поведение. Поэтому решения, принимаемые тираном, всегда будут отставать от проблем, которые будет диктовать текущая ситуация. Но он все равно будет стремиться все контролировать.

Российская ситуация еще раз доказывает неэффективность тоталитарных режимов. Они способны контролировать пассивное гражданское население с помощью пропаганды и раздутых силовых структур, но всегда будут проблемы, когда им сопротивляются

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Хотя многие квалифицированные эксперты, делая свои прогнозы относительно российско-украинской войны, отмечают, что она может продолжаться еще годами, ее течение способно быстро изменить только резкое увеличение военной помощи Украине. Если бы США быстро расширили свои производственные мощности и смогли поставлять Украине современные самолеты, танки, тяжелую артиллерию, пулеметы и боеприпасы в количествах, которые сейчас нуждаются на фронтах войны украинские военные, то изгнать московских захватчиков с нашей земли украинцы могли бы меньше года. Ведь украинцы воюют за свою страну, россияне ведут войну непонятно за что. В этом большая разница.

В этой войне у Путина нет никаких шансов на победу, чтобы тиран не пытался делать дальше. И когда он начал это понимать, то стал обвинять Запад в том, что именно он спровоцировал Россию напасть на Украину. Похоже, что главный кремлевец так и не извлек никаких уроков по проигрышу бывшего СССР в Афганистане, поэтому его войскам приходится снова усваивать этот назидательный опыт на полях боев в Украине. Однако в какой-то момент черные мешки с многочисленными трупами, возвращающимися назад в Российскую Федерацию, настроят население против него.

Война России в Украине осветила еще один очень негативный для Москвы факт – она показала Соединенным Штатам, Западу и Китаю, что военный потенциал РФ резко уменьшился и что "большой медведь" очень старый, истощенный и усталый

Война России в Украине осветила еще один очень негативный для Москвы факт – она показала Соединенным Штатам, Западу и Китаю, что военный потенциал РФ резко уменьшился и что "большой медведь" очень старый, истощенный и усталый. И хотя Путин может сколько угодно приписывать СССР единоличную победу во Второй мировой войне, без массированной военной помощи от Америки — самолетов, танков, грузовиков, артиллерии, снарядов и других доставлявшихся по программе ленд-лиза боеприпасов — неизвестно, как война могла окончиться.

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По западным отчетам, Россия уже понесла военные потери в 200 тыс. убитыми и ранеными. Но назвать это "войной" российские журналисты не могут. И хотя Путин часто повторяет, что одной из причин вторжения на наши территории была опасность для РФ, что Украина может вступить в НАТО, он сделал это потому, что за 25 лет разговоров о том, что двери НАТО открыты для Украины, ее так и не приняли в Североатлантический альянс.

НАТО должна исправить эту свою стратегическую ошибку и принять Украину в альянс – если не сейчас, то сразу же после победы над Россией. А не повторять снова, что-то вроде – мы бы хотели вас принять, однако вы до сих пор не готовы. Ведь сейчас на полях боев с московским нашествием Украина наглядно показала, что это теперь многие страны НАТО не дотягивают до уровня профессионализма и умения ведения боевых действий, которые ежедневно демонстрирует украинская армия.

Россия сейчас ведет войну с "недоукомплектованной версией НАТО", которая является на сегодняшний день Украина, и проигрывает. Однако для больших стратегических успехов и победы у украинцев пока нет в достаточном количестве необходимого оружия, чтобы уничтожать военные и стратегические объекты и в глубине Российской Федерации

По большому счету, Россия сейчас ведет войну с "недоукомплектованной версией НАТО", какова сегодня Украина, и проигрывает. Однако для больших стратегических успехов и побед у украинцев пока нет в достаточном количестве необходимого оружия, чтобы уничтожать военные и стратегические объекты и в глубине Российской Федерации. Население России должно ощутить все последствия войны Путина в Украине, а не верить псевдопатриотическому притворству, которым его постоянно кормят из телевизора.

Несмотря на большие попытки, Москва провалила все свои военные и политические планы, которых она надеялась достичь в российско-украинской войне. Россияне показали, что у них нет ни сил, ни эффективных средств, чтобы оккупировать Украину, а затем силой удерживать под своим контролем украинские территории.

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Фундаментальная ошибка Путина – он действительно верил, что Украина не продержится долго. Поэтому он на самом деле никогда не планировал полномасштабную войну, только трехдневный разгром и захват украинских земель. По этой причине войска были недостаточно подготовлены, материально-техническое обеспечение было проигнорировано и Россия не смогла получить преимущества в воздухе в начале войны. Какими бы ни были причины, чрезмерное доверие к своим агентам в Украине или коррупция в спецслужбах и армии, Украинское государство смогло использовать эти ошибки Путина.

Украина находится в канун решающей битвы за свою независимость. Фактически, остается вопрос, когда Украина выйдет победителем в этой кровавой войне? Это вопрос, на который затруднились ответить, но это очень важный вопрос. Ведь чем быстрее закончится война с Россией, тем быстрее мы сможем приступить к восстановлению своей страны.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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