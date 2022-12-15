Большой дефицит электроэнергии: в Житомирской области ввели аварийные отключения
В Житомирской области 15 декабря ввели аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в энергосистеме
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Из-за большого дефицита электроэнергии Укрэнерго ввело аварийные отключения на территории Житомирской области", - написал он.
- По состоянию на 15 декабря, по данным Укрэнерго, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии . Ситуацию значительно усложняют погодные условия.
- Утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе.
- Объекты энергоинфраструктуры не получили повреждений во время массированной атаки дронов утром 14 декабря. Однако в Укрэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре.
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