Большой бронепакет на пути в Украину - наше контрнаступление неизбежно, - военный эксперт Черник
Петр Черник, военный эксперт, считает, что вся техника поступит к нам в конце весны – в начале лета и у нас будет колоссально качественное обновление для контрнаступления
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Новое контрнаступление или третья контрнаступательная операция в обязательном порядке будет. Харьковская операция была диаметрально противоположной Херсонской. И вот третья операция будет там и тогда, где этого никто не видит. Эти все вещи должны находиться в абсолютной информационной тишине", - подчеркнул военный эксперт.
Петр Черник заметил, что враг внимательно следит за каждым нашим словом и нет резона давать ему какие-то готовые аналитические конструкции.
"Контрнаступление неизбежно, потому что огромный бронепакет на пути к нам, а это более тысячи единиц техники самого разного класса, начиная от сверхтяжелых танков Leopard 2, Challenger 2 и даже Abrams и заканчивая истребителями танков, такими как французская машина 105 мм с пушкой RC и M2 Bradley, и это далеко не весь перечень. На мой взгляд, вся техника поступит к нам в конце весны – в начале лета и у нас будет колоссально качественное обновление для этого потенциального контрнаступления", - отметил Черняк.
- Ранее в The New York Times спрогнозировали, на каком направлении ЗСУ начнут контрнаступление.
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