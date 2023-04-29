Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины.

"Сегодня произошло знаковое инвестиционное событие для Украины – первая крупная инвестиция в Украину с начала полномасштабного вторжения. Объем инвестиции – 250 млн долларов, и это только старт соответствующего пакета. Именно сейчас, когда мы еще боремся с российским террором, крупный мировой бизнес не только верит в нашу победу, но и подтверждает эту веру своими миллионными инвестициями, конкретикой", - заявил Зеленский в видеообращении.

Как заявили в пресс-службе компании, Horizon Capital и группа инвесторов вошли в историю как первый и крупнейший фонд, собранный для Украины с начала полномасштабного вторжения. В ее руководстве отметили, что 28 апреля инвестиционная компания привлекла $254 млн, превысив свой целевой размер в $250 млн.

Новый фонд намерен инвестировать капитал в компании предпринимателей-визионеров в Украине и Молдове.

Horizon Capital – крупная инвестиционная компания, управляющая шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами $1,4 млрд, среди которых также WNISEF (с капиталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF III ($200 млн), а также HCGF II ($258,3 млн). Средства указанных фондов были инвестированы в более 160 компаний, в которых трудоустроено более 77 тыс. человек, в Украине и Молдове.