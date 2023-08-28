"Большой Бандерик": в Минобороны поделились успехами введенного в эксплуатацию украинского дрона
Введенный в эксплуатацию беспилотник отечественного производства "Великий Бандерик" демонстрирует успехи на фронте, в частности может работать в любую погоду
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц.
Его определяющими характеристиками являются:
- наличие 8 мощных моторов, обеспечивающих его надежную работу;
- мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;
- удаленное управление из любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.
Кроме того, дрон способен нести нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.
"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", - рассказали в Минобороны.
Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
- Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал об эффективности применения Украиной морских дронов-камикадзе .
- Также в Украине началось серийное производство дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.68 Покупка 37.68Продажа 38.52
- EUR Покупка 40.88Продажа 42.03
- Актуальное
- Важное