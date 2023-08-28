"Большой Бандерик": в Минобороны поделились успехами введенного в эксплуатацию украинского дрона

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц.

Его определяющими характеристиками являются:

наличие 8 мощных моторов, обеспечивающих его надежную работу;

мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;

удаленное управление из любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.

Кроме того, дрон способен нести нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", - рассказали в Минобороны.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ru