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"Большой Бандерик": в Минобороны поделились успехами введенного в эксплуатацию украинского дрона

28 августа, 2023 понедельник
14:57
Технологии

Введенный в эксплуатацию беспилотник отечественного производства "Великий Бандерик" демонстрирует успехи на фронте, в частности может работать в любую погоду

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц.

Его определяющими характеристиками являются:

  • наличие 8 мощных моторов, обеспечивающих его надежную работу;
  • мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;
  • удаленное управление из любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.

Кроме того, дрон способен нести нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", - рассказали в Минобороны.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

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