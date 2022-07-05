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Большой адронный коллайдер после перезапуска заработал с вдвое большей мощностью

5 июля, 2022 вторник
20:46
Новости коллайдер

Сегодня в 17:00 по киевскому времени на Большом адронном коллайдере начались первые после перезапуска столкновения протонов

Запуск транслировали на YouTube-канале Европейской организации ядерных исследований CERN, информирует nauka.ua.

Энергия столкновения составляет 13,6 тераэлектронвольта, что является рекордным для установки по сравнению с 6,5 тераэлектронвольта во втором сезоне работы ВАК.

В апреле этого года на ВАК официально начался третий сезон работы – новый этап после модернизации. И после протонных пучков, прошедших по 27-километровому кольцу коллайдера на энергии 450 гигаэлектронвольтов, сегодня в 17:00 по киевскому времени состоялись первые эксперименты со столкновениями на энергиях в 13,6 тераэлектронвольта.

Кроме повышения энергии, в новом сезоне на ВАК уменьшили область фокусировки пучков частиц — теперь количество столкновений, а значит, и новых частиц, которые у них родится, увеличится. Количество столкновений измеряют в обратных фемтобарнах: и в новом сезоне физики планируют из ВАК набрать 280 обратных фемтобарн статистики по сравнению со 150 во втором и 12 в первом сезоне.

Модернизация перед третьим сезоном началась в 2018 году и должна "использовать весь физический потенциал ВАК". До этого коллайдер работал на энергиях в 6,5 тераэлектронвольта во втором сезоне и на уровне энергии в 3,5 тераэлектронвольта в 2010 году, когда в нем прошли первые столкновения.

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