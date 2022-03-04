Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Большое уважение всем бойцам ВСУ и волонтерам, - футболист Малиновский обратился к защитникам Украины

Большое уважение всем бойцам ВСУ и волонтерам, - футболист Малиновский обратился к защитникам Украины

4 мартa, 2022 пятница
23:32
Спорт

‹ Украинский футболист Руслан Малиновский поблагодарил бойцов ВСУ и волонтеров за оборону Украины от войск России

Об этом сообщает телеканал " Футбол 1/2/3 ".

"Хочу сказать, что большое уважение всем бойцам ВСУ, за то что они делают для нашего государства, да, мы видим по многим видео, что не только люди, которые защищают, но и простой народ помогает делать маленькие вещи. Волонтеры, также хочу выразить им большое благодарность, потому что они рискуют своей жизнью, чтобы помогать людям с едой, медикаментами, детским питанием. Мы со всеми легионерами, будем максимально помогать и поддерживать нашу страну", – сказал Руслан Малиновский.

Читайте также: Малиновский патриотически отпраздновал гол в Лиге Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

агрессия
война с Россией
русская агрессия
Руслан Малиновский
война
Читайте также:
Шуфрич
4 мартa, 2022 пятница
Нардепа Шуфрича, задержанного на фотографировании позиций ВСУ, передали в СБУ, - Бирюков
4 мартa, 2022 пятница
Для контроля за воздушным пространством и разведки: французский авианосец направляется к берегам Украины
3 мартa, 2022 четверг
Белорусские десантники получили приказ о пересечении границы с Украиной, - Генштаб
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.23
    Покупка 29.23
    Продажа 29.46
  • EUR
    Покупка 32.96
    Продажа 32.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 мартa
00:41
Денис Шмигаль
РФ рассказывала нам, как через неделю будет сбрасывать силы НАТО в Ла-Манш, а их солдаты бросают технику и сдаются в плен, - Шмигаль
00:15
​​​Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Россию из организации
2022, пятница
4 мартa
23:53
Ядерный терроризм требует решительных действий. Мир должен не наблюдать, а помогать, - Зеленский
23:43
С начала войны Россия ранила более 840 детей, - Данилов
23:11
"НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов", – Зеленский
22:41
Transparency International Ukraine назвала 5 мировых гигантов, до сих пор работающих с Россией
22:22
Угроза АЭС является нарушением международного права - G7
22:16
Россия оккупировала город Тростянец Сумской области, - председатель ОВА
22:06
Россию исключили из Совета стран Балтийского моря
22:02
бокс
Боксерам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных соревнованиях
21:56
Эксклюзив
В Гостомеле около 40 жителей ЖК "Покровское" предположительно находятся в заложниках у оккупантов. Убит голова ОТГ
21:49
"Министерство фашизма РФ": Роскомнадзор требует сменить название Минобороны России в Apple Maps
21:46
"Если Украина падет, то падет вся Европа": Зеленский призвал европейцев выходить на улицы в поддержку Украины
21:40
Москва хочет национализировать иностранные самолеты российских авиакомпаний
21:30
Дмитрий Кулеба
В России не против встречи Лаврова и Кулебы в Турции
21:07
"Война Путина всегда была войной против собственного народа", - Ричард Бренсон
21:07
Черногория закрыла небо для российских самолетов
21:02
МАГАТЭ проведет проверку двух украинских АЭС
20:47
сепар
За день оккупанты убили семерых мирных жителей в Донецкой области, - председатель ОВА
20:43
"Есть большая проблема с нехваткой лекарства": Порошенко призвал владельцев аптек срочно их открыть
20:43
Украина флаг
Если в Украине летят перья от российских элитных войск, то от белорусских и мокрого места не останется, – военный эксперт
20:34
Офис Генпрокурора объявил в международный розыск российского режиссера Никиту Михалкова
20:25
В России заблокировали Facebook
20:15
В Энергоатоме показали последствия ночного штурма ЗАЭС. Видео
20:12
Резервов армии РФ осталось до воскресенья, - расследователь Bellingcat
20:07
Путин
Путин стремится вовлечь страны ОДКБ в войну в Украине, - Данилов
20:01
Россияне распространяют фейк о "внеочередном заседании СНБО"
19:59
Компания EA остановила продажи видеоигр в России и Беларуси, они являются авторами FIFA, UFC, NFC, Sims и Battlefield
19:58
"Из роты в сто человек живыми остались четверо", - российский сенатор о войне в Украине
19:40
Непризнанное Приднестровье захотело "независимости" от Молдовы на фоне подачи заявки на вступление в ЕС, Кишинев отреагировал
19:32
Юрий Бутусов
Россия потерпела поражение в битве за Киев, поэтому бросает все силы для захвата юга Украины, - Бутусов
19:21
Еще немного и мы отвоюем свои земли, Грузия же захочет обратно Абхазию, а чеченцы будут возвращать Чечню, – глава Луганской ОВА
19:18
Застряли в болоте. В Донецкой области задержали двух оккупантов
19:13
Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку Украины на 668 млн. евро
19:12
Швеция передала более $50 млн для ВСУ
19:12
У России отобрали ЧЕ по каратэ, который пройдет в 2023 году
19:07
В течение дня основные усилия оккупантов были сосредоточены на окружении Киева, на Черниговщине перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники россиян, - Генштаб
18:56
МВФ
"Благодарен за неотложную помощь": Зеленский обсудил с директором МВФ финансовую поддержку Украины
18:55
Мэр Рубежного перестал выходить на связь, назначен новый глава города
18:44
Путин может потерять целые рынки, – президент Всемирного банка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV