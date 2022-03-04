Большое уважение всем бойцам ВСУ и волонтерам, - футболист Малиновский обратился к защитникам Украины
‹ Украинский футболист Руслан Малиновский поблагодарил бойцов ВСУ и волонтеров за оборону Украины от войск России
Об этом сообщает телеканал " Футбол 1/2/3 ".
"Хочу сказать, что большое уважение всем бойцам ВСУ, за то что они делают для нашего государства, да, мы видим по многим видео, что не только люди, которые защищают, но и простой народ помогает делать маленькие вещи. Волонтеры, также хочу выразить им большое благодарность, потому что они рискуют своей жизнью, чтобы помогать людям с едой, медикаментами, детским питанием. Мы со всеми легионерами, будем максимально помогать и поддерживать нашу страну", – сказал Руслан Малиновский.
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