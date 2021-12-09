"Большое строительство тюрем начнется уже в скором времени!": Малюска показал дизайн будущих камер СИЗО Львова
В четверг, 9 декабря, министр юстиции Денис Малюська опубликовал проект дизайна будущего следственного изолятора, который планируют построить на окраине Львова по ул. Збыральний
Изображение будущих камер Малюська разместил в Facebook.
По словам Министра, проектирование СИЗО находится на финальном этапе, а средства на строительство планируют привлечь от распродажи тюрем в рамках проекта приватизации.
"Большое строительство тюрем начнется уже скоро!" - написал Малыш.
На изображениях, которые опубликовал министр – фасад тюрьмы, камеры, спортзал и комнаты отдыха.
- Напомним, 28 сентября глава Минюста Денис Малюска предложил украинцам покупать тюрьмы, которые выставили на аукцион.
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