"Большое строительство тюрем начнется уже в скором времени!": Малюска показал дизайн будущих камер СИЗО Львова

Изображение будущих камер Малюська разместил в Facebook.



По словам Министра, проектирование СИЗО находится на финальном этапе, а средства на строительство планируют привлечь от распродажи тюрем в рамках проекта приватизации.



"Большое строительство тюрем начнется уже скоро!" - написал Малыш.



На изображениях, которые опубликовал министр – фасад тюрьмы, камеры, спортзал и комнаты отдыха.





По



Площадь следственного изолятора составит 8,3 га. Изолятор состоит из пяти режимных корпусов, больницы на 150 мест, спортзала, сборного и следственного отделений.



Всего одновременно в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин. На территории следственного изолятора также будут столовая, баня, клуб, магазин, пекарня и оборудованный сектор максимального уровня безопасности на 50 человек.



Кроме того, в СИЗО будут прогулочные зоны для мужчин, женщин, матерей с детьми, инфекционных больных и для занятий спортом. По информации Zahid.net, мэрия Львова согласовала строительство нового СИЗО на окраине города 19 марта 2021 года.Площадь следственного изолятора составит 8,3 га. Изолятор состоит из пяти режимных корпусов, больницы на 150 мест, спортзала, сборного и следственного отделений.Всего одновременно в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин. На территории следственного изолятора также будут столовая, баня, клуб, магазин, пекарня и оборудованный сектор максимального уровня безопасности на 50 человек.Кроме того, в СИЗО будут прогулочные зоны для мужчин, женщин, матерей с детьми, инфекционных больных и для занятий спортом.