"Большое спасибо за немецкую поддержку": Укрзализныця листовками и букетом цветов приветствовала Штайнмайера в Украине
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев утренним поездом от Укрзализныци, которая оригинально поздравила его листовками и букетом ирисов
Об этом сообщила Укрзализныця в своем телеграме.
"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда неслучайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь", - говорится в сообщении.
Журналист Маттиас Дейс отреагировал на приветствие от Укрзализныци в твиттере .
"Эта карточка украинской железной дороги была в купе федерального президента Штайнмайера во время его путешествия в Киев. С любовью большое спасибо за поддержку Германии", - написал он.
- Утром 25 октября в Украину прибыл с визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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