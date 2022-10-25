Об этом сообщила Укрзализныця в своем телеграме.

"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда неслучайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь", - говорится в сообщении.

Журналист Маттиас Дейс отреагировал на приветствие от Укрзализныци в твиттере .

"Эта карточка украинской железной дороги была в купе федерального президента Штайнмайера во время его путешествия в Киев. С любовью большое спасибо за поддержку Германии", - написал он.

Утром 25 октября в Украину прибыл с визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.