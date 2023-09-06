Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших

Об этом пишет Aljazeera.

Отмечается, что наводнение накрыло базу отдыха в провинции Киркларелли в Турции, вблизи границы с Болгарией и Грецией, где в то время находились около 12 туристов.

"Поисково-спасательные работы по поиску пропавших без вести четырех человек продолжаются непрерывно", - заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Поисковые команды уже нашли два тела и спасли шесть человек.

В Греции же один человек погиб вблизи Волоса, когда стена прогнулась и упала на него. Пять человек считаются пропавшими без вести, вероятно, их снесло наводнение.

Потоки вышли из берегов и снесли автомобили, а камнепады заблокировали дороги. Во многих районах отключили электроэнергию.

Тем временем в Болгарии два человека погибли и трое считаются пропавшими без вести после шторма, повлекшего за собой наводнения на южном побережье Черного моря.

Несколько сотен туристов, отдыхавших вдоль побережья, были эвакуированы в более безопасные места. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей подняться вверх, поскольку первые этажи некоторых гостиниц были затоплены.