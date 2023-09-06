Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших

Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших

6 сентября, 2023 среда
06:46
Мир

Проливные дожди и наводнение на границе Турции, Болгарии и Греции повлекли гибель не менее 5 человек, еще несколько до сих пор считаются пропавшими без вести

Об этом пишет Aljazeera.

Отмечается, что наводнение накрыло базу отдыха в провинции Киркларелли в Турции, вблизи границы с Болгарией и Грецией, где в то время находились около 12 туристов.

"Поисково-спасательные работы по поиску пропавших без вести четырех человек продолжаются непрерывно", - заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Поисковые команды уже нашли два тела и спасли шесть человек.

В Греции же один человек погиб вблизи Волоса, когда стена прогнулась и упала на него. Пять человек считаются пропавшими без вести, вероятно, их снесло наводнение.

Потоки вышли из берегов и снесли автомобили, а камнепады заблокировали дороги. Во многих районах отключили электроэнергию.

Тем временем в Болгарии два человека погибли и трое считаются пропавшими без вести после шторма, повлекшего за собой наводнения на южном побережье Черного моря.

Несколько сотен туристов, отдыхавших вдоль побережья, были эвакуированы в более безопасные места. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей подняться вверх, поскольку первые этажи некоторых гостиниц были затоплены.

  • Напомним, в результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы. 6 августа сообщено , что количество жертв возросло до четырех – среди них двое иностранцев.
  • 11 августа в помощь стране отправились украинские спасатели. В миссии приняли участие 51 боец ГСЧС и 19 единиц техники. Ее лично встретил премьер Словении. Сообщалось, что во время восстановительных работ после наводнения украинские спасатели изменили направление русла на одном из участков реки Савинья.
Турция
Болгария
Читайте также:
Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно
5 сентября, 2023 вторник
Эрдоган после разговора с Путином: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира в Украине
4 сентября, 2023 понедельник
Эрдоган рассказал о результатах обсуждения с Путиным зернового соглашения
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 сентября, 2023 вторник
Британский боксер Дюбуа оспорил исход боя против Усика
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.91
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
06:59
Обновлено
РФ атаковала Киев ракетами и обстреляла Одесщину "шахедами"
06:44
штурм капитолия
В США приговорили к 22 годам заключения одного из организаторов штурма Капитолия
06:15
Британия планирует признать ЧВК Вагнера террористической организацией
05:34
Силы обороны продолжают успешное наступление в Запорожской области, - ISW
04:30
"Рух" узнал соперника на стартовый раунд юношеской Лиги УЕФА
03:27
Россияне поставили ультиматум жителям временно оккупированной Донбасса: все из-за мобилизации
01:54
Виталий Буяльский
В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
01:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 сентября
01:20
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
00:40
Омбудсмен ответил на заявление ООН о нехватке доказательств геноцида в Украине
00:12
Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек
2023, вторник
5 сентября
23:58
Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию
23:37
МИД РФ
МИД РФ требует пояснений от Армении относительно ратификации Римского устава
23:34
НАПК отреагировало на принятые поправки к закону о декларировании: потребует вето президента
23:12
Госдеп не подтвердил информацию СМИ о визите Блинкена в Украину
22:54
Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ
22:43
OSINT-аналитики установили точное место падения русского дрона на территории Румынии
22:40
"Нечестный способ избежать мобилизации": министр Лесной поддержал отмену отсрочки для некоторых студентов
22:14
Правительство Германии обнародовало очередной пакет помощи Украине
22:06
Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва
21:52
В США отреагировали на активизацию переговоров РФ и КНДР по военному сотрудничеству
21:41
Ольга Стефанишина
Стефанишина озвучила сроки готовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО
21:30
Эксклюзив
Журналист Цымбалюк: Эрдоган был у Путина как посланник Запада
21:30
"Создаст много хлопот для россиян": в ВСУ объяснили, что даст деоккупация Клищиевки под Бахмутом
21:12
В Шотландии напали на подростков-беженцев из Украины: полиция начала расследование
21:11
Аналитика
Сергей Згурец
На юге возросло количество направлений, где ВСУ оказывают давление на врага по линии обороны. Колонка Сергея Згурца
20:54
ВСУ за сутки поразили 12 артсредств и склад боеприпасов противника, — Генштаб
20:42
Буданов и Пышный представили памятную монету от НБУ ко Дню военной разведки
20:37
Стало известно, сколько получил российский пилот, сбежавший в Украину на Ми-8
20:34
В испаноязычном Telegram ширится пропаганда, что РФ не победила Украину, потому что Путин "не хочет убивать христиан"
20:32
Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА
20:30
Эксклюзив
Контрабанда сигарет в Украине сейчас в 7-9 раз больше, чем при Януковиче, - нардеп Железняк
20:25
Обновлено
Комитет Рады поддержал назначение Умерова министром обороны
20:23
Бойцы 92-й ОШБр уничтожили вражескую технику на $900 тыс. с помощью дронов
20:14
В США более сотни редких вещей The Beatles продадут с аукциона: за них надеются получить свыше $6 млн
20:14
Обновлено
Путин назвал еврейское происхождение Зеленского "прикрытием героизации нацизма". В Украине отреагировали
20:00
Обзор
Победные новости 559-го дня войны: успехи ВСУ на Бахмутском направлении и невероятный результат украинского агроэкспорта в августе
19:56
Президент Румынии заявил, что на территории страны не падали российские дроны
19:41
На Херсонщине 42 тыс. домохозяйств нуждаются в топливе, чтобы перезимовать, - ОВА
19:31
Научные работы дочери Путина продолжают публиковать в США и Швейцарии, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV