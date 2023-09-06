Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших
Проливные дожди и наводнение на границе Турции, Болгарии и Греции повлекли гибель не менее 5 человек, еще несколько до сих пор считаются пропавшими без вести
Об этом пишет Aljazeera.
Отмечается, что наводнение накрыло базу отдыха в провинции Киркларелли в Турции, вблизи границы с Болгарией и Грецией, где в то время находились около 12 туристов.
"Поисково-спасательные работы по поиску пропавших без вести четырех человек продолжаются непрерывно", - заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Поисковые команды уже нашли два тела и спасли шесть человек.
В Греции же один человек погиб вблизи Волоса, когда стена прогнулась и упала на него. Пять человек считаются пропавшими без вести, вероятно, их снесло наводнение.
Потоки вышли из берегов и снесли автомобили, а камнепады заблокировали дороги. Во многих районах отключили электроэнергию.
Тем временем в Болгарии два человека погибли и трое считаются пропавшими без вести после шторма, повлекшего за собой наводнения на южном побережье Черного моря.
Несколько сотен туристов, отдыхавших вдоль побережья, были эвакуированы в более безопасные места. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей подняться вверх, поскольку первые этажи некоторых гостиниц были затоплены.
- Напомним, в результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы. 6 августа сообщено , что количество жертв возросло до четырех – среди них двое иностранцев.
- 11 августа в помощь стране отправились украинские спасатели. В миссии приняли участие 51 боец ГСЧС и 19 единиц техники. Ее лично встретил премьер Словении. Сообщалось, что во время восстановительных работ после наводнения украинские спасатели изменили направление русла на одном из участков реки Савинья.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.22 Покупка 37.22Продажа 37.91
- EUR Покупка 40.27Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное