"Большое наступление" россиян оказалось "пшиком", - представитель ГУР Черняк

Об этом он сказал в интервью Укринформу .

По его словам, РФ оказалась неспособна вести наступательные операции.

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" - они не получили никакого значимого результата", - рассказал Черняк.

Представитель разведки отмечает, что основная цель России сейчас - во что бы то ни стало достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей.

Черняк также подчеркнул, что россияне смогут вести боевые действия еще один-два года – при условии, что не изменится их интенсивность.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше", говорит он.