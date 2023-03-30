"Большое наступление" россиян оказалось "пшиком", - представитель ГУР Черняк
Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что "большое наступление" россиян, которое так активно распространяла российская пропаганда, не дало никаких значимых результатов
Об этом он сказал в интервью Укринформу .
По его словам, РФ оказалась неспособна вести наступательные операции.
"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" - они не получили никакого значимого результата", - рассказал Черняк.
Представитель разведки отмечает, что основная цель России сейчас - во что бы то ни стало достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей.
Черняк также подчеркнул, что россияне смогут вести боевые действия еще один-два года – при условии, что не изменится их интенсивность.
"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше", говорит он.
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий также считает , что запасов России хватит еще максимум на 2 года войны.
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