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Главная война с Россией "Большое наступление" россиян оказалось "пшиком", - представитель ГУР Черняк

"Большое наступление" россиян оказалось "пшиком", - представитель ГУР Черняк

30 мартa, 2023 четверг
16:34
война с Россией

Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что "большое наступление" россиян, которое так активно распространяла российская пропаганда, не дало никаких значимых результатов

Об этом он сказал в интервью Укринформу .

По его словам, РФ оказалась неспособна вести наступательные операции.

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" - они не получили никакого значимого результата", - рассказал Черняк.

Представитель разведки отмечает, что основная цель России сейчас - во что бы то ни стало достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей.

Черняк также подчеркнул, что россияне смогут вести боевые действия еще один-два года – при условии, что не изменится их интенсивность.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше", говорит он.

  • Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий также считает , что запасов России хватит еще максимум на 2 года войны.
ГУР
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