В настоящее время главным бенефициаром обоих объектов указан житель Москвы Сергей Мартынов. Ранее он уже выныривал в некоторых бизнесах, причастных к Хмельницкому. И это порождает сомнения, произошла ли смена владельцев этих крымских активов на самом деле.

Зиц-председатель Мартынов

Ни на страницах российского издания Forbes, ни в топе крупных девелоперов РФ фамилии Сергея Мартынова вы не найдете. Что и неудивительно. Единственный серьезный бизнес-проект, которым он мог бы похвастаться – это строительная компания "Московская инвестиционная группа" (МИГ). Несмотря на громкое название, фирма строит жилье не в Москве, а в провинциальной Калуге. На окраине города у подножия местного горнолыжного курорта "Квань" она заложила современный жилой комплекс "Комфорт Парк", который должен состоять из нескольких очередей, в общей сложности почти на 2600 квартир. И получила под это 19 гектаров городских земель. В 2013 году офис "Комфорт Парка" даже посетил с визитом тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров. На фото по ссылке можно узнать и его, и губернатора Калужской области Александра Артамонова и Василия Хмельницкого.

В ноябре 2014-го первое здание "Комфорт Парка" было сдано в эксплуатацию. Объем капиталовложений составил примерно 1,4 млрд российских рублей (более 40 млн USD в то время). В настоящее время, судя по картам Google , построено уже несколько корпусов "Комфорт Парка". Сдача дежурного дома запланирована в 2023 году. И на презентации перед Азаровым, и на церемонии открытия первого дома "Московская инвестиционная группа" позиционировала себя как компания по холдингу UDP Василия Хмельницкого (если быть точным, то Хмельницкий – главный, но не единственный владелец холдинга, у него еще младший партнер Андрей Иванов ; однако бренд обычно ассоциируется с именем именно старшего партнера). До июня 2016 г. компания Ukrainian Property Development Holdings Ltd числилась в российских реестрах владельцем 100% МИГ. Пока не нашелся Сергей Мартынов, на которого и переписали весь этот пакет. Позже, как увидим, подобный номер повторили в Крыму.

Между тем Мартынов вынырнул в еще одном бизнес-кейсе, связанном с Хмельницким. В 2019 году на территории индустриального парка "Белая Церковь" открылся современный завод по производству электрофурнитуры под брендом Plank Electrotechnic . В настоящее время его основателем указан один из оффшоров холдинга UDP – UDP industrial Parks Ltd. Но на момент открытия завода и до середины 2020 года 100% владельцем ООО "Планк Электротехник" была другая кипрская компания - Partely Holdings. Кроме Василия Хмельницкого, у нее было еще три бенефициара, среди которых и уже знакомый нам Сергей Мартынов. Также Partely Holdings засветилась и среди правообладателей еще в нескольких ключевых активах Василия Хмельницкого ( ЮФЬЮЧЕР УКРАИНА , КИ ФАНД МЕДИА , БРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ).

Завод по производству электрофурнитуры под брендом Plank Electrotechnic на территории индустриального парка "Белая Церковь"

Ну а 30 декабря 2022 года Сергей Мартынов напрямую стал мажоритарным владельцем симферопольского ООО "Крымская девелоперская компания" ( ООО "КДК" ) с долей в 57,34%. КГК в свою очередь владеет крупнейшим крымским молом " Меганом ", общей площадью 74 тыс. кв. м, из которых 55 тыс. кв. м может сдаваться под объекты торговли. Размер земельного участка, где расположен ТРЦ с близлежащими территориями, превышает 15 гектаров. Его строительством занималась "Крымская девелоперская компания" , зарегистрированная в Украине в 2009 году. Основным инвестором был холдинг Василия Хмельницкого, но к этому проекту он привлек еще одного младшего партнера – Александра Баранова, курировавшего весь процесс в Крыму и до 2018 года являвшегося директором украинской КГК. В строительство торгового центра владельцы на протяжении 2012-2013 годов вложили более 300 миллионов гривен. Вторая очередь "Меганома" открылась буквально за считанные дни в аннексию Крыма, в марте 2014 года. В октябре того же года "Крымская девелоперская компания" зарегистрировалась по российскому законодательству. За последние 8 лет успела получить более 50 млн. USD чистой прибыли. То есть, вложения в "Меганом" уже себя окупили.



Крымский мол " Меганом " . Фото сделано в 2018 году

КГК и люди Баранова

Периодически со стороны Хмельницкого и Баранова звучали утверждения о выходе из крымского бизнеса. Однако недостаточно убедительны. Согласно российским реестрам, до 30.12.22 среди акционеров ООО "КДК" находилась кипрская компания Mosonco Holdings Limited. Эта компания выступала основателем украинской КГК, а ее бенефициаром сначала был Василий Хмельницкий, а затем его заменил все тот же Сергей Мартынов. Российское оппозиционное медиа "Настоящее время" в 2019 году тщательно исследовало цепочку, связанную с Mosonco фирм и обнаружило среди них принадлежащую Алексею Баранову – АB Pillar Holding (Cy) Limited. Сам Баранов в 2021 году в комментарии украинскому изданию "НВ Бизнес" фактически подтвердил, что все еще остается в крымском бизнесе, хотя документы об изменении владельцев ТРЦ вроде бы должны быть подписаны.

Алексей Баранов в начале 2000-х работал менеджером по бизнесу Хмельницкого, затем недолгий период был на ответственной государственной работе (в частности, заместителем министра транспорта), со временем вырос у самостоятельного бизнесмена-застройщика со своей флагманской компанией "А Девелопмент". Но до сих пор он часто вступает в коллаборацию с Хмельницким в сфере недвижимости. В качестве примеров можно привести их общую попытку приобретения завода "Большевик", открытие ТЦ Smart Plaza Obolon и офисного центра Smart Hub Obolon, планы постройки современного ЖК и общественного пространства на месте киевского пивзавода Рихерта и т.д.

Характерно, что топовые менеджеры Баранова, с которыми он работал еще в украинских проектах, успешно вписались в современные крымские реалии и в дальнейшем заботятся о "Меганоме". В частности, финансовый директор украинской КГК Роман Небесный сейчас директор российской КГК. Главный бухгалтер украинской КГК Ирина Базилива является директом компании "Олды-Симферополь", управляющей строймаркетом OLDI, построенным рядом с "Меганомом". До июня 2022 года основателем "Олды-Симферополь" числился Александр Рейер. В российской КГК он несет ответственность за службу безопасности. В Украине часто встречается (или встречался) как руководитель или совладелец в структурах, контролируемых Барановым. Например, Александр Рейер является директором компании "Бизнес Проперти Групп", получившей в аренду два участка в районе киевского завода "Арсенал" и разрешение ГАСИ на реконструкцию одного из его корпусов. Те же фамилии Небесного, Базиливой, Рейера проскакивают и среди членов наблюдательного совета еще одного крымского предприятия - "Крымхолод", владеющего складскими помещениями рядом с "Меганомом", по адресу Евпаторийское шоссе, №6 (адрес самого ТРЦ - №8). То есть речь идет о целом ряде аффилированных активов, или по крайней мере связанных одними и теми же лицами.

Между тем из-за дороги от ТРЦ "Меганом" на землях поселка Мирное растет самый большой жилой спальник, построенный в Крыму в период российской оккупации. ЖК называется "Жигулина Роща", как и здешнее место. В свое время она была известна тем, что здесь разбивали палатки крымские татары, возвращавшиеся на историческую родину и требующие возвращения потерянных им земель. Впоследствии на месте палаток появились дома. Но крымские власти трактовали это как самозахват и самострой, поэтому инвестор нового жилмассива снес все под ноготь. За три последних года в периметре "Жигулиной Рощи" введено в эксплуатацию более 1000 квартир общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. 26 корпусов уже построено, несколько еще строится. Застройщиком всего этого пространства является компания СЗ "Столичная коммерческая группа" (или просто СКГ). Кроме того, она уже начала и строительные работы по другую сторону "Меганома", на улице Мраморная. Дела компании ощутимо продвигаются вверх. Прошлогодней отчетности год она еще не публиковала, но в 2021-м ее выручка выросла на 61%, до 3,7 млрд рублей, чистая прибыль – на 37%, до 635 млн рублей.

Как и в истории с КГК, у "Столичной коммерческой группы" есть украинский двойник - "Столичная коммерческая группа", зарегистрированная в Киеве. Адрес у обоих юрлиц аналогичный – Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8 (т.е. все тот же ТРЦ "Меганом"). А вот должностные лица уже разные. Директором украинской СКГ Алексей Баранов. Российского же – Эдуарда Гривковского (к нему мы вернемся чуть ниже). 100-процентным владельцем украинской СКГ остается кипрская Synestra Trading Limited. В российской СКГ ее доля несколько лет назад сократилась до 13,9%, а с 30 декабря 2022 г. – вообще до нуля. Опять же окончательным мажоритарием компании после этих пертурбаций стал Сергей Мартынов. Только здесь структура собственности несколько сложнее. Непосредственно Мартынову принадлежит только 9,27% капитала СКГ, но еще 40% – опосредованно (через "Крымскую девелоперскую компанию"). Остальные активы СКГ рассеяны среди нескольких фирм, зарегистрированных на Мартынова или его партнера Романа Митрофанов - таких, как "Инвест Проект", "Медпромстрой", "Вест Групп Консалтинг". Особого внимания заслуживает первая из них. Поскольку в 2015-2018 годах учредителями "Инвест Проекта" выступали эстонская компания Nelgilin AS, известна тем, что занималась реконструкцией насосной станции на Жуковом острове в Киеве под поместье Василия Хмельницкого, и австрийская IK Beteiligungsverwaltungs AG, бенефиг.

Гривковские. Друзья с детства

Следовательно, еще одной важной персоной во всех этих ритуальных перетасовках прав собственности является Эдуард Гривковский – бывший заместитель председателя Совета министров Крыма и бывший депутат парламента крымской автономии от партии "Союз", которому еще в 2017 году Генпрокуратура выдвинула подозрение в государственной измене. Брат Эдуарда Вадим в 2007-2012 годах тоже был депутатом, но в Верховной Раде Украины, куда избрался от блока Литвина. Василий Хмельницкий называет его своим другом детства и одним из старейших бизнес-партнеров. Об этом, например, он мимоходом упомянул в интервью "Экономической правде" . Собственно говоря, братья Гривковские и Василий Хмельницкий являются более-менее сверстниками и свои юные годы провели в маленьком городке Ватутино Черкасской области, где все друг друга знали. Потому все логично.

Василий Хмельницкий

В приятельских отношениях Хмельницкий был и с основателем упомянутой партии "Союз", довольно влиятельным крымским бизнесменом Львом Миримским (умер в 2017 году). Одно время он даже находился в рядах "Союза". В конце концов и Алексей Баранов не первый год знаком с Эдуардом Гривковским. Еще на заре 2000-х они оба пересекались в составе наблюдательного совета компании "Крымводстрой", которая прокладывала в Крыму каналы. Баранов тогда был председателем ср., Гривковский – просто ее членом.

После депутатства братья Гривковские начали понемногу обрастать недвижимостью в Крыму. Среди прочего они являются владельцами двух козырных объектов в центре Ялты – дома композитора Спендиарова и усадьбы Меллер-Закомельских (в советские времена здесь был санаторий "Киев"). На месте первого уже построен люксусовый апарт-отель . Запущенный санаторий понемногу разваливается, потому что имеет статус памятника местного значения, поэтому владельцы снести его пока не могут, а реставрировать не хотят. Но если отследить движение средств на счетах ООО "Санаторий "Киев", можно заметить интересную аномалию. 24 декабря 2018 уставный фонд компании вырос в 3,5 раза - с 14,7 до 50,7 миллиона российских рублей. В этот же день новыми основателями становятся компания Nyland Union с Виргинских островов и Sharity Consulting Limited из Кипра В списке учредителей банка Крещатик мы встречаем Nyland как компанию, связанную с Андреем Ивановым, а Sharity в свою очередь является основателем проекта "Освітория", чьи бенефициары - Василий Хмельницкий и его жена Зоя Литвин В 2020 году обе компании вышли из состава учредителей санатория "Киев", но след остался.

Эдуард Гривковский имеет отношение и к строительству жилых комплексов "Скай Соул" в Коктебеле и "Атлас Резорт" в Судаке, а также еще к одному гигантоманскому проекту, который только планируется, однако уже получил "добро" от нынешних российских властей Крыма. В 2020 году он основал еще одну строительную организацию – "Симферопольская девелоперская комания" ( СЗ "СДК" ). В 2021 году подписало с правительством Крыма соглашение об участии в масштабном инвестиционном проекте по застройке территории озера Мойнаки близ Евпатории. В 2022 году она уже получила кредит от крупнейшего местного банка СНКБ кредит на 2,1 млрд рублей под реализацию проекта. На площадях в 30 га здесь планируется обустроить 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 100 тысяч туристско-рекреационной квадратов под брендом "Мойнако Ривьера". В общей сложности СДК готова инвестировать в это "строение века" 20 миллиардов рублей (это более 270 миллионов USD по нынешнему курсу).

Строительство жилого комплекса "Скай Соул" в Коктебеле

В октябре 2022 года Эдуард Гривковский ушел с должности гендиректора компании, а еще прежде уменьшил свою долю со 100% до 1%, уволив путь, чтобы в новую компанию зашли люди, связанные с владельцами "Жигулиной Рощи" и "Меганома". Теперь счастливыми учредителями СЗ "СДК" являются три физических лица – Денис Маштанов (55%), Тимур Власенко (14%) и Зарема Авамилева (30%). Последний, как представляется, вполне подставный человек, симферопольский врач-отоларинголог, хоть и имеющий частный кабинет, но вряд ли этого достаточно, чтобы уложиться в крупнейший на сегодняшний день строительный инвестпроект Крыма. А вот фамилии двух первых мы встречаем среди топменеджеров "Столичной коммерческой группы", о которой писалось в предыдущем блоке. В частности, Денис Маштанов является заместителем директора этой компании, а Тимур Власенко – ее исполнительным директором, а также руководителем управленческой компании ЖК Жигулина Роща. Интересно, что родственница Тимура - Екатерина Власенко (вероятно, мать) фигурирует среди основателей украинской компании "Криминвест-2008", которая в ноябре 2013 года получила от ГАСИ документ о готовности торгового центра "Меганом" в эксплуатацию. Среди других основателей этой же фирмы встречаем Александра Фащевского, руководителя компании "Киев Молл Менеджмент", управляющей недавно вернувшимся к Василию Хмельницкому столичным ТЦ Ocean Plaza и Николая Филиппова, крымского девелопера, близкого к группе "Владоград".

Кстати, если взглянуть на список контрагентов "Столичной коммерческой группы", то среди самых больших из них найдем и группу "Владоград". А еще "Монолит-Бетон". Обе принадлежат к орбите руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. Первая была генеральным подрядчиком жилой застройки "Жигулиной Рощи", вторая – строила на территории ЖК объекты социальной инфраструктуры (школу, детсады). Происходило это на протяжении 2016-2022 годов, поэтому партнерство было взаимовыгодным.

Фото из общедоступных источников