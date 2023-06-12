Большое контрнаступление ВСУ: как велась подготовка и какие от него ожидания

Украинцы начали думать, говорить и мечтать о "контрнаступлении", а, следовательно, о деоккупации южных и восточных областей, на следующий день после освобождения Херсона - 11 ноября 2022 года. Подготовка к контрнаступлению предполагала перевооружение ВСУ на новейшие натовские образцы наступательного оружия и бронетехники. В первую очередь нам нужны были натовские танки, затем дальнобойные ракеты, и, наконец, самые лучшие в мире истребители. Без этой помощи наше контрнаступление имело бы небольшие шансы, ведь у России в разы больше военной техники советского образца, которая до недавнего времени составляла основу и в ВСУ. На порядок лучше натовское вооружение должно качеством бить количество. В конце года главнокомандующий Валерий Залужный, обращаясь к союзникам, заявил , что Украине нужны 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Танковая коалиция для наступления

20 января в США состоялось 8-е заседание в формате "Рамштайн", главной темой которого было предоставление Украине танков: немецких Leopard 1 и 2 и американских Abrams, а также большого количества бронемашин. Германия больше всего колебалась, передавать ли Украине свои танки Leopard, и поставила условие, что сделает это только тогда, когда США пообещают передать свои Abrams. Следовательно, ВСУ получат оба вида наиболее мощных натовских танков. В течение следующих встреч союзники договорились о создании танковой коалиции. В нее вошли: США, Германия, Польша, Чехия, Франция, Нидерланды, Испания, Португалия, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия, Британия, Канада и даже Марокко, пообещавшее 30 модернизированных Т-72. Всего коалиция пообещала передать не менее 290 танков. Кроме уже упомянутых Leopard 1 и 2 и Abrams, британцы отдали 28 своих танков Challendger-2, Польша – 30 танков Twardy; Франция – 40 легких танков AMX 10 – RC, а Чехия и Словакия - 90 и 30 модернизированных Т-72 соответственно. Кроме того, наши ближайшие соседи – Польша, Чехия, Словакия стали определенными логистическими хабами снабжения вооружением, а также базами для его ремонта. В феврале продолжительная эпопея с передачей Украине танков закончилась тем, что наши военные начали обучение на Leopard-2.

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Не менее важны для контрнаступления боевые машины пехоты и другие бронемашины. Лидерами их поставки стали США, которые уже передали 50 БМП Bradley и пообещали в ближайшее время доставить еще 50, а также Германия, которая отдала свои 40 БМП Marder, а также нам передали многие американские Stryker и шведские CV 90. Кроме того, Украина получила 1100 бронетранспортеров , 925 машин с противоминной защитой, а также 1540 мобильных пехотных автомобилей.

Кроме того, осенью в Украину наконец-то приедут американские Abrams и новая партия Bradley, которые примут участие в следующей фазе контрнаступления.

Сравнение западной и российской брони

Немецкие Leopard обладают большим преимуществом над лучшими российскими Т-72 в первую очередь в дальности стрельбы. Если рекорд попадания Т-72 – это 2,1 км, а в среднем они попадают в цель с 1600 метров, то Leopard 2 попадают во врага на расстоянии 5 км. Кроме того, у Leopard снаряд гораздо мощнее за счет качественной взрывчатой смеси. Наконец, более современный Leopard-2 имеет лучшие системы наведения, лучшие системы управления огнем на ходу, тогда как у Т-72 стабилизация выстрела во время хода крайне проблематична.

Конкуренцию немецким танкам в охоте за советскими, без сомнения, составит БМП Bradley, имеющая на вооружении противотанковые ракеты TOW. О преимуществе Bradley над наилучшим образцом БМП-2 рассказал "Еспресо" военный эксперт Петр Черник. По его словам, пушка американской машины в комплектации со снарядом М791 за 2,5 км может превратить БМП-2 в решето. А чтобы нанести вред Bradley, российская бронемашина должна приблизиться к нему хотя бы на километровое расстояние. Bradley может перезаряжаться на месте, а БМП-2 должна отойти с линии фронта для перезарядки. Пушка БМП имеет боекомплект из 500 выстрелов, у пушки M242 Bushmaster (у Bradley) – 900. Кроме того, есть немало противотанкового вооружения, а БМП-2 практически такого не имеет.

Западная бронетехника существенно тяжелее и имеет лучшую защиту для солдат, поэтому она значительно лучше подходит для контрнаступления и прорыва линий защиты.

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Обучение военных ВСУ

Контрнаступление остро нуждалось в дополнительном количестве военных, которые могли бы овладеть западными образцами техники, изучить новые тактики ведения боя и заменить на фронте бригады, без отдыха уже длительное время обороняющие Родину.

Для поддержки военных Министерство внутренних дел объявило о создании 9 штурмовых бригад "Гвардии наступления", большинство из которых будут входить в состав Нацгвардии Украины. В мае 8 бригад были полностью сформированы, а 9 находится в процессе укомплектования. В общей сложности в "Гвардию" подали заявки более 40 тыс. добровольцев. В широко разрекламированную "Гвардию наступления" в основном входят действующие военные, которые часто сейчас несут службу на фронте.

Другие бригады ВСУ готовят из еще не воевавших новобранцев. Впрочем, сколько бригад подготовили к настоящему времени для контрнаступления, держится в тайне. По опосредованным данным, эксперты указывают на то, что ВСУ возрастут не менее чем на 20 новых бригад. Часть военных и экспертов указывают, что решение укомплектовать новые бригады исключительно "не стреляными" бойцами может быть ошибочным. Однако в Генштабе убеждены в правильности своего замысла.

Только в Британии в 2023 году обучение пройдет около 19 тысяч украинских военных. Проводить обучение базовой подготовке по программе INTERFLEX для украинских новобранцев вызвались 26 стран, среди первых были США, Германия, Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды и Австралия.

В 2022 году обучение за границей прошли более 20 тыс. военных. "50% тех, кто возвращается с обучения за границей стрелками идут снова в бой. Остальной личный состав приобретает знания, умения и навыки с более профессиональной специализацией: наводчик-оператор, механик-водитель, пулеметчик и т.д.", - рассказывают в Генштабе.

Совместная закупка снарядов

С начала войны российская артиллерия преобладала украинскую в несколько раз, как по количеству самого вооружения, так и по количеству снарядов. Так, если ВС РФ в день могли производить 50-60 тыс. выстрелов, то ВСУ в лучшие дни - только 5-7 тыс. выстрелов. Впрочем, уже во время битвы за Бахмут, где была сконцентрирована самая большая артиллерийская группа россиян, количество их ежедневных артвыстрелов начало резко падать до 10-15 тыс. в день. В это время и украинскую артиллерию начал беспокоить "снарядный голод". Поэтому для обеспечения контрнаступления нужно было решить вопрос с бесперебойным появлением снарядов для обеспечения ежедневного огневого поражения в 5 тыс. выстрелов. Поэтому ЕС в марте принял решение перестроить военные производственные мощности так, чтобы предоставить ВСУ 1 млн снарядов до конца года. В первую очередь речь идет о 155-мм снарядах натовского образца среди прочего и таких высокоточных, как Copperhead и Excalibur. В мае ЕС согласовал схему совместных закупок снарядов, а также постепенное наращивание их производства.

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Чего еще не хватает для контрнаступления?

После налаживания работы "танковой коалиции" и возобновления ракетного терроризма с целью разрушения энергетической системы Украины Владимир Зеленский вновь обратился к союзникам с просьбой предоставить дальнобойные ракеты, которые могли бы сдержать россиян. В первую очередь президент Украины обращался к США, рассчитывая на ATACMS. Впрочем, пока Штаты колебались со своим решением, в мае Великобритания приняла решение предоставить ВСУ одни из лучших в мире ракет – Storm Shadow с дальностью до 300 км и невероятными показателями по сложности перехвата. Эмманюэль Макрон следующим согласился дать необходимые ракеты. По словам военного эксперта, руководителя Defence Express Сергея Згурца, появление на поле боя Storm Shadow полностью изменяет ситуацию, более точные, чем ATACMS, они будут использоваться для уничтожения чувствительных и важных целей. Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал , что дальнобойные ракеты, которые союзники передают Украине, позволят разрушить логистику российских оккупационных войск. В то же время, исходя из того, что за месяц британские ракеты до сих пор не полетели в цель №1 – Крымский мост, очевидно, здесь ВСУ не обойдутся без ATACMS, обладающих более разрушительными свойствами.

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Коалиция истребителей F-16

В мае в рамках 12-го "Рамштайна" союзники наконец согласовали предоставление Украине истребителей 4-го поколения, в частности F-16. Как и с танками, целый ряд стран вызвались отдать ВСУ свои истребители и провести обучение пилотов. В "крылатую коалицию" сначала вошли Великобритания, Нидерланды и Франция, а затем присоединились США, Дания, Бельгия и Португалия. Сначала говорилось о том, что для обучения пилотов, а также обслуживающего персонала для истребителей требуется едва ли не год, однако со временем эти сроки сократились до 4-6 месяцев. Военный эксперт Петр Черник склонен полагать, что F-16 еще успеют принять участие в осеннем контрнаступлении в сентябре. В конце концов, последней к коалиции присоединилась Австралия, предложившая отдать Украине свои F-18 Hornet.

Когда начнется контрнаступление и сколько оно продлится?

С самого начала контрнаступления ожидали в марте, когда в Украину прибудут танки, а погода в юго-восточной Украине позволит их использовать. Однако в конце марта Владимир Зеленский заявил , что запланированное на весну контрнаступление не может начаться из-за недостаточности оружия, а 11 мая он повторил , что ВСУ требуется еще больше времени для подготовки. 3 июня президент Украины наконец заявил : Украина готова начать контрнаступление. Фактически на следующий день начались активные боевые действия, которые можно назвать первой фазой наступления, – разведка боем. Военный аналитик Сергей Згурец убежден , что контрнаступление будет длительным, а решающие бои состоятся осенью.

Где происходит контрнаступление и каким оно будет?

Очевидно, что ожиданием украинцев от контрнаступления является освобождение всех территорий Украины и выход на государственную границу 1991 года еще в этом году. Впрочем, контрнаступление не может происходить одновременно по всему фронту, а потому деоккупация будет происходить поэтапно. Перед началом первой фазы наступления ВСУ в экспертной среде шли дискуссии о том, где будет сосредоточен главный удар наших войск: в Луганской, Донецкой, Запорожской или Херсонской области. Впрочем, руководитель ГУР Кирилл Буданов подсказал с направлением контрнаступления, заявив, что Крым будет освобожден в этом году раньше Донецка.

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Однако неожиданно для всех контрнаступление началось в Белгородской области, где Российский добровольческий корпус 22 мая начал свой трехнедельный двухсоткилометровый рейд по юго-западным и южным приграничным районам Белгородщины. В ходе рейда произошли ряд успешных боев, РДК захватили в плен одного подполковника, а еще несколько военных среднего офицерского звена были ликвидированы. Кроме того, ополченцам удалось создать угрозу для логистического хаба в Уразово, через который оккупанты поставляли боеприпасы и пополнение на Луганщину. Рейд РДК сумел существенно переполошить российское общество, а также отвлечь на себя часть оккупационных войск.

Одновременно с этим Storm Shadow, Patriot и другое новейшее оружие активно занималось подготовкой поля боя, уничтожая военные склады, командные пункты, а главное - вражескую артиллерию, ПВО и беспилотники. В мае ВСУ уничтожили рекордное количество артсистем – 553, что почти в два раза превышает предыдущий рекорд во время контрнаступления в Херсонской области. Кроме того, абсолютным рекордом стала ликвидация 645 дронов и 38 комплексов противовоздушной обороны. Все эти действия позволили нашим контрнаступательным бригадам чувствовать себя увереннее. В июне уровень уничтожения артиллерии и ПВО увеличился в три раза по сравнению со среднегодовым.

Вместе с тем, ситуация под Бахмутом в третьей декаде мая перевернулась с ног на голову, ВСУ перестали отступать, закрепившись на юго-западной окраине города-крепости, и начали контрнаступление к северу и югу от города. За несколько недель контрнаступления удалось полностью остановить продвижение вагнеровцев и заставить их уйти из города. На замену им пришли ВС РФ, потерявшие инициативу и продолжающие терять господствующие высоты вокруг города. Основные бои ведутся по высоте в районе Клещиевки к югу от Бахмута и Берховки на севере. Как отмечает руководитель Defence Express Сергей Згурец, Бахмут превратился в ловушку для врага, из которой он не может сбежать, но и не может наступать, и потому будет в ней уничтожен нашим артиллерийским огнем.

В конце 4 июня ВСУ начали наступательные действия на многих участках Запорожья и Доетчины, вдоль 200-км линии фронта от Васильевки до Угледара. По прогнозам Сергея Згурца ожидаемое контрнаступление Украины не будет подобным тем, которые были на Херсонщине и Харьковщине. Ведь на этот раз враг провел тщательную подготовку и построил три оборонных линии вдоль всего южного фронта, а также мощно укрепил ряд ключевых городов.

Ожидания от контрнаступления

Самые оптимистичные прогнозы контрнаступления высказал министр обороны Великобритании и один из претендентов на пост генсека НАТО Бен Уоллес. Он предположил , что Украина может вернуть Крым до конца года. Его оптимизм разделяет и Кирилл Буданов. Западная пресса рассматривает 3 вероятных сценария: успешный – это выход к побережью Черного моря и крах российской армии, второй предполагает не столь успешное продвижение ВСУ, более ограниченные российские потери и возможность оккупантов продолжать войну. Согласно третьему сценарию контрнаступление провалится.

В случае успеха госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина сможет провести переговоры на своих условиях. С другой стороны, Запад готовится реализовать более долгосрочный сценарий, в частности предоставление гарантий безопасности и военной поддержки, которая рано или поздно приведет к победе над агрессором.