Большинству украинцев важна полноценная демократия и свобода слова в государстве – опрос NDI
Для большинства украинцев – 94% важно, чтобы Украина стала полноценно функционирующей демократией
Таковы данные опроса Национального демократического института (США), проведенного в январе 2023 года.
Важнейшей характеристикой полноценной демократии, по мнению украинцев, является свобода слова – так считает 61% опрошенных. 58% также назвали важным справедливое правосудие для всех, а 47% – свободные и честные выборы.
При этом в декабре 2021 года этот показатель был меньшим – полноценную демократию поддерживали 76% респондентов.
Общенациональный телефонный опрос проводился 4-16 января 2023 г. при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, министерства иностранных дел, по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и министерства международных дел Канады. Опрошено 2508 респондентов.
- Журналистка 5 канала Анна Рыбалко подверглась кибербулингу после своего вопроса президенту Украины Владимиру Зеленскому на его пресс-конференции 24 февраля. Во время пресс-конференции она отметила, что с апреля 5 канал вместе с Прямым и Еспресо выключили из цифрового вещания. Также она спросила, сожалеет ли президент о своем обращении, когда успокаивал украинцев, говоря, что нападения не будет, и видит ли персональную ответственность в том, что граждане не были проинформированы должным образом о реальных угрозах.
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