Таковы данные опроса Национального демократического института (США), проведенного в январе 2023 года.

Важнейшей характеристикой полноценной демократии, по мнению украинцев, является свобода слова – так считает 61% опрошенных. 58% также назвали важным справедливое правосудие для всех, а 47% – свободные и честные выборы.

При этом в декабре 2021 года этот показатель был меньшим – полноценную демократию поддерживали 76% респондентов.

Общенациональный телефонный опрос проводился 4-16 января 2023 г. при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, министерства иностранных дел, по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и министерства международных дел Канады. Опрошено 2508 респондентов.