Большинству россиян запретят въезд в Эстонию "в течение недель", – глава МИД Рейнсалу

Об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал в комментарии Reuters .

"На это уходит определенное время, но я думаю, что время здесь также играет важную роль, если посмотреть на большое количество российских граждан, въезжающих в Эстонию", – отметил он.

По словам главы МИД Эстонии, за последние шесть месяцев в страну с населением в 1,3 миллиона въехали 300 тысяч россиян.

"Я бы крайне поздравил решение в ближайшие дни, ближайшие недели, согласно которым мы в полном соответствии с Шенгенским кодексом запрещаем въезд на нашу территорию людей из России независимо от того, есть ли у них виза, выданная Эстонией или другой страной Шенгена", – добавил Рейнсалу.

Эстония с 18 августа закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами. Но границу с балтийской страной продолжают пересекать россияне с визами, выданными другими государствами ЕС.

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