Большинство жителей США готовы к тому, что страна останется главной в мире, - американский политтехнолог Смарт
Американцы готовы, что их страна будет оставаться главной в мире – это гораздо лучше для США, они останутся в этой роли
Об этом в эфире Эспрессо заявил американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт.
"Я думаю, что большинство американцев готовы еще раз к тому, что США станут главной страной в мире - будут решать проблемы по всему миру. Многие из изучающих политические вопросы знают, что это гораздо лучше для Америки", - отметил он.
По его мнению, политика изоляции США не выгодна – это значит, что другая страна, например, Китай будет в роли первой страны.
"Америка самая главная - это популизм. Это еще будет продолжаться, будут люди, которые еще будут поддерживать эту идеологию. Большинство работающих со сферой международной политики понимают, что это совсем не выгодно для Америки. Я бы ожидал, что это не изменится". Наконец-то американцы останутся в этой роли", - подытожил Смарт.
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