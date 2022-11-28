Об этом в эфире Эспрессо заявил американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт.

"Я думаю, что большинство американцев готовы еще раз к тому, что США станут главной страной в мире - будут решать проблемы по всему миру. Многие из изучающих политические вопросы знают, что это гораздо лучше для Америки", - отметил он.

По его мнению, политика изоляции США не выгодна – это значит, что другая страна, например, Китай будет в роли первой страны.

"Америка самая главная - это популизм. Это еще будет продолжаться, будут люди, которые еще будут поддерживать эту идеологию. Большинство работающих со сферой международной политики понимают, что это совсем не выгодно для Америки. Я бы ожидал, что это не изменится". Наконец-то американцы останутся в этой роли", - подытожил Смарт.