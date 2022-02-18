Большинство жителей ОРДЛО не хочет переезжать в Россию, пожилых людей и детей вывозят насильно, - Денисова

Об этом она написала в Telegram.



"По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно. В то же время, опрошенные правозащитниками жители временно оккупированных территорий сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хочет покидать свои дома", - написала уполномоченная.



Денисова добавила, что окупанты запрещают мужчинам призывного возраста и людям, не имеющим паспортов РФ, выезжать с оккупированной территории.



Омбудсмен обратилась ко всем украинским гражданам с призывом не поддаваться на провокации РФ и не паниковать.



"Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье - это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного права пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилье должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства", - написала Денисова.



Уполномоченная призывает мировое сообщество отреагировать на незаконную эвакуацию и граждан Украины. По словам Денисовой, такие действия оккупационных властей могут означать подготовку к полномасштабному вторжению на территорию Украины.



Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в том числе проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей .

В Офисе президента сообщили, что россияне могут обстрелять эвакуационную колонну жителей ОРДЛО и обвинить в этом Украине. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb