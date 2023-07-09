Большинство жителей Финляндии считают, что вступление страны в НАТО повысило их чувство безопасности
Большинство жителей Финляндии считают, что присоединение страны к НАТО способствовало повышению их чувства безопасности
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финской телерадиокомпанией Yle.
"Около 16% респондентов утверждают, что их чувство безопасности значительно возросло после присоединения к Североатлантическому альянсу. Еще 39% опрошенных ответили "в некоторой степени", - говорится в сообщении.
Также, как отмечается, только 3% опрошенных заявили, что их чувство безопасности ослабло.
По словам Иро Сярккя из Института внешней политики, результаты опроса Yle показывают, что финны полностью удовлетворены решением вступления НАТО.
"Это четкий сигнал о том, что люди считают членство в НАТО хорошим выбором для Финляндии", – подчеркнула Сярккя.
- Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.
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