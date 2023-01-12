Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На территории РФ еще есть большие арсеналы снарядов, которые остались в наследство от Советского Союза. Однако большинство этих запасов являются некондиционными, требующими утилизации. Использование этих снарядов на поле боя в первую очередь несет риски для оккупантов", - подчеркнул Рябых.

Эксперт Defense Express также добавил, что идет поставка боеприпасов из Пакистана в Украину, происходщая через третьи страны.

"Наши партнеры, имеющие рычаги влияния, мобилизуют страны и производителей в мире, чтобы они поставляли снаряды различных калибров, которые нам необходимы. Пакистан имеет развитую индустрию по производству боеприпасов и производит различные калибры, имеющие высокое качество. Подобные решения партнеров по поставкам снарядов в Украине, обеспечивают преимущество Украины в получении доступа к снарядам на фоне нарастания снарядного голода в РФ", - сказал Рябых.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что у РФ достаточно человеческого ресурса, чтобы продолжать войну против Украины. В то же время оккупанты не могут продолжать ее с той же интенсивностью, с которой начинали.

Российские оккупационные войска постараются захватить всю территорию Донецкой области, а после этого возьмутся за Запорожскую область

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