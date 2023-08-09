Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ свою функцию выполнят. Другое дело, что началась ресурсная война. В конце концов, нужно полноценно переходить на военные рельсы не только ВСУ и соответствующим государственным службам, а всему обществу и экономике. Во-первых, нам нужен нормальный мобилизационный план. Мы не можем пройти весь путь тем составом армии, которым началась война, людям нужно доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные силы. Украинский народ должен знать правду. Какая бы современная техника ни была, какое бы современное вооружение ни было, а воевать на нем нужно людям", - отметил Прозапас.

По словам капитана ВСУ, нас ожидает еще не один месяц тяжелого и изнурительного противостояния с агрессором.

"Во-вторых, нам нужен национальный ресурс, в том числе финансовый и промышленный. Надо закупать дроны и ставить на поток производство собственных снарядов и огневых средств. Мы должны перейти именно на такой уровень экономики. И в-третьих, информационно. Эти сериалы о уклонистов, какое-то непонятное "юмористическое контрнаступление" - это ненормально, надо начинать взрослеть. Нас ожидает еще не один месяц тяжелого, изнурительного противостояния. Надо понять, что каждая гривна экономит кровь украинского солдата. И каждая ложь, уносимая из уст экспертов и телеэкрана приводит до смерти украинского солдата. Наконец-то надо увидеть реальность", - подчеркнул Прозапас.