Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные институтом Publicus по заказу газеты Népszava, сообщает "Европейская правда".

Опрос свидетельствует: доля тех, кто считает нападение России на Украину актом агрессии и не разделяет предположение, что Россия только защищается, выросла. В феврале 64% опрошенных классифицировали войну в Украине как российскую агрессию, в апреле – только 56". Согласно данным, которые собирали в августе, этот очевидный тезис снова получил 63% поддержки. А по последним данным на конец октября так считают 69%.

Нельзя сказать, что рост произошел за счет симпатиков Фидеса. По сравнению с концом августа мнение сторонников правительственной партии по этому вопросу почти не изменилось (46-43), а вот среди симпатиков оппозиции ситуация стала еще более четкой. Если к концу лета так считали 88%, то сейчас 94%.

По мнению большинства (57%) опрошенных, Виктор Орбан должен жестче осудить Россию за нападение на Украину. По сравнению с апрельским опросом эта доля значительно возросла. Весной только 36% всего населения считали позицию премьер-министра по отношению к России слабой. А в конце лета – 48.

Опрос также выяснил, насколько вероятно, по мнению респондентов, что война перекинется на Венгрию и применит ли Россия ядерное оружие во время боевых действий.

Только 12% видят шанс, что Венгрии тоже грозит война. Несколько больше людей (17%) полагают, что Путин решится на применение ядерного оружия. Вместе с тем, половина опрошенных испытывают определенную тревогу из-за происходящей по соседству войны.

Исследование также включает военную политику кабинета министров. На вопрос, насколько они удовлетворены тем, как правительство реагирует на войну, 56% респондентов выбрали вариант "недовольны" и 40% - "удовлетворены". По сравнению с апрельским измерением количество удовлетворенных уменьшилось на 19%.

Резкий контраст между оппозицией и симпатиками Фидеса-КДНП также заключается в вопросе, разрешают ли власти перевозить оружие в Украину через свою территорию. 65% оппозиционеров и лишь 5% сторонников власти разрешили поставки оружия.

По сравнению с предыдущими опросами Publicus можно увидеть, что количество людей, которые согласны с пророссийской политикой правительства, уменьшается с отдалением времени от выборов. Если в апреле таких было 56%, то в октябре – только 39%. Вероятно, война, начатая россиянами, отчасти является причиной ухудшения экономического положения венгерского народа.

Напомним, Венгрия отказывается передавать оружие Украине и даже транспортировать его через свою территорию, демонстрируя откровенно пророссийскую политику. Однако страна охотно принимает беженцев из Украины и помогает им.

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