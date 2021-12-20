Большинство украинцев против второго срока Зеленского, он возглавил антирейтинг, - SOCIS
Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SOCIS.
Ни при каких обстоятельствах за Зеленского не будут голосовать 32,4% опрошенных. 67,4% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.
В то же время 18,5% считают, что в правильном. 63,8% украинцев против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. За высказались 26,4% опрошенных. При этом если бы выборы президента Украины проходили в следующее воскресенье, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 16,7% всех респондентов. За Петра Порошенко - 12,3%. Другие кандидаты: Юлия Тимошенко - 8,6%, Юрий Бойко - 7,9%, Игорь Смешко - 5,1%, Дмитрий Разумков - 4,9%. Остальные политики имеют меньшие результаты. Сроки проведения исследования: 11-16 декабря 2021 года.
Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и в неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.
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