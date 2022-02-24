Большинство украинских портов закрыто, железная дорога внесла изменения в графике, – Мининфраструктуры
В настоящее время в Украине большая часть портов закрыта, никаких повреждений портовой инфраструктуры нет
Об этом сообщает пресс- служба Министерства инфраструктуры в Telegram.
Отмечается, что идет координация с военными.
В Министерстве отметили, что по-прежнему большинство пассажирских поездов все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.
Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.
Поезда в Харьков до сих пор остановлены, с целью безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.
Украинское небо остается закрытым.
Сейчас большая часть портов закрыта, координируемся с военными. Никаких повреждений портовой инфораструктуры нет
- Напомним, что красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам.
- МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений с РФ в соответствии с нормами международного права.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное