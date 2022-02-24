Большинство украинских портов закрыто, железная дорога внесла изменения в графике, – Мининфраструктуры

Об этом сообщает пресс- служба Министерства инфраструктуры в Telegram.



Отмечается, что идет координация с военными.



В Министерстве отметили, что по-прежнему большинство пассажирских поездов все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.



Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.



Поезда в Харьков до сих пор остановлены, с целью безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.



Украинское небо остается закрытым.



Сейчас большая часть портов закрыта, координируемся с военными. Никаких повреждений портовой инфораструктуры нет

Напомним, что красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам.

МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений с РФ в соответствии с нормами международного права.