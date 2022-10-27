Большинство туристических объектов Святогорска разрушены оккупантами, - глава Святогорской ВГА Рыбалкин
Руководитель Святогорской ВГА Владимир Рыбалкин сообщил, что туристический сектор Святогорска потерял большие мощности
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Большинство туристических объектов разрушено. Ужас оставил российский след в нашем городке. Надеюсь, что международные организации и государственные программы помогут Святогорску отстроить и восстановить туристическую мощность, которая была до войны", - отметил Рыбалкин.
Глава Святогорской ВГА также добавил, что Свято-Успенская Святогорская Лавра в момент оккупации находилась на подконтрольной Украине территории.
"Ни один российский сапог не ступил на территорию Лавры, но все объекты Лавры претерпели разрушения. Это объекты Лавры, которые расположены в населенных пунктах Богородичное, Долина, Адамовка", - отметил Рыбалкин.
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