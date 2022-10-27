Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Большинство туристических объектов разрушено. Ужас оставил российский след в нашем городке. Надеюсь, что международные организации и государственные программы помогут Святогорску отстроить и восстановить туристическую мощность, которая была до войны", - отметил Рыбалкин.

Глава Святогорской ВГА также добавил, что Свято-Успенская Святогорская Лавра в момент оккупации находилась на подконтрольной Украине территории.

"Ни один российский сапог не ступил на территорию Лавры, но все объекты Лавры претерпели разрушения. Это объекты Лавры, которые расположены в населенных пунктах Богородичное, Долина, Адамовка", - отметил Рыбалкин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb