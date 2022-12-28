Большинство стран не поддерживают исключение России из Совбеза ООН, - МИД Эстонии
Большинство государств не разделяет подход Украины к вопросу о членстве России в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос об ее исключении из этого органа пока не перспективен
Об этом заявил вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.
"Эстония один из лидеров и активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России в разных организациях, отстранения России от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в ту же категорию, но в этом случае следует учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - сказал он.
Поэтому, по мнению вице-канцлера эстонского МИД, этот вопрос пока бесперспективен, и сосредоточиться следует на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать.
"Если действительно дойдет до того, что это будет поставлено на голосование в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, это заблокировала бы. Это, очевидно, одна из тех причин, по которым большинство государств сейчас не думает, что это было бы очень реалистичным направлением деятельности ",
- Ранее в конгресс США внесли резолюцию , предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН.
- 23 декабря глава Евросовета заявил о необходимости приостановки членства России в Совбезе ООН. По его словам, необходимость реформирования ООН назрела давно.
- 26 декабря Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное