Об этом заявил вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.

"Эстония один из лидеров и активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России в разных организациях, отстранения России от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в ту же категорию, но в этом случае следует учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - сказал он.

Поэтому, по мнению вице-канцлера эстонского МИД, этот вопрос пока бесперспективен, и сосредоточиться следует на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать.

"Если действительно дойдет до того, что это будет поставлено на голосование в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, это заблокировала бы. Это, очевидно, одна из тех причин, по которым большинство государств сейчас не думает, что это было бы очень реалистичным направлением деятельности ",

Ранее в конгресс США внесли резолюцию , предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН.

23 декабря глава Евросовета заявил о необходимости приостановки членства России в Совбезе ООН. По его словам, необходимость реформирования ООН назрела давно.

26 декабря Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb