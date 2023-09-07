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Обзор

Большинство стран ЕС против продления эмбарго на украинское зерно, а Блинкен обещает Украине дополнительный миллиард долларов. Акценты мировых СМИ 7 сентября

Андриана Стахив
7 сентября, 2023 четверг
11:55
Мир про Украину

В фокусе международных изданий вопрос продления эмбарго на украинское зерно, к которому скептически относятся 22 из 27 стран ЕС, тем временем во время визита в Киев Блинкен обещает Украине дополнительно еще 1 млрд долларов

На таких темах акцентируют международные издания на утро 7 сентября.

Большинство стран ЕС против продления эмбарго на украинское зерно

Большинство стран ЕС выступают против продления запрета на импорт украинского зерна, пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Запрет на продажу зерна на рынках Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии заканчивается 15 сентября, однако эти страны выступают за ее продление, по меньшей мере, до конца года.

Как сообщает издание, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, на встрече с Комиссией в среду послы ЕС из остальных 22 стран-членов либо открыто выступили против идеи продления ограничений, либо остались глубоко скептическими. Франция и Германия были среди стран, наиболее критически относившихся к продлению ограничений.

Один из дипломатов ЕС из страны, которая скептически относится к продлению ограничений, заявил, что решение о продлении импортных ограничений будет "чисто политическим", поскольку предстоящие всеобщие выборы в Польше нависают над дискуссией.

"Поляки идут голосовать в середине октября. Поскольку фермеры протестуют против наплыва украинского зерна, которое они рассматривают как угрозу для своего существования, расторжение соглашения может иметь политические последствия для консервативного правительства, возглавляемого партией "Право и справедливость" (ПиС)", - отмечают в Политико.

В частности, высокопоставленный польский чиновник признал, что выборы играют определенную роль, подчеркивая, что время выборов – это тот момент, когда некоторые политики или лидеры радикальных организаций могут использовать ситуацию в свою пользу.

Между тем Украина утверждает, что нет никаких доказательств, свидетельствующих об отклонении цен или значительном увеличении поставок зерна, оправдывающих продление импортных ограничений.

Документы и анализы свидетельствуют, что, несмотря на увеличение импорта пшеницы и кукурузы из Украины после вторжения России в феврале прошлого года, ситуация на рынке ЕС оставалась достаточно стабильной.

Как говорит дипломат из одной из скептически настроенных стран-членов ЕС, Комиссия будет самостоятельно решать, продолжать ли ограничения, но учитывая имеющиеся факты, исполнительной власти ЕС будет трудно оправдать продолжение.

зерно, пшениця, комбайн

Фото: reuters

Блинкен обещает Украине дополнительный миллиард долларов

Во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал дополнительно выделить Украине 1 миллиард долларов помощи, чтобы поддержать страну, поскольку украинские военные достигают лишь постепенных успехов в борьбе с укрепленными российскими войсками, а тем временем американские законодатели начинают дебаты о будущем финансировании войны. The Washington Post.

"Мы делаем все возможное, чтобы максимизировать нашу поддержку Украине, ведущей контрнаступление", – цитирует издание Блинкена.

Также WP акцентирует, что его визит пришелся на шквал российских ракетных обстрелов. Россия ударила ракетами по рынку в Константиновке, когда Блинкен находился в Киеве. Этот удар унес жизни по меньшей мере 17 человек и ранил по меньшей мере 32, что стало одним из самых смертоносных обстрелов за последние месяцы.

Новое американское финансирование среди прочего включает в себя компоненты противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, противотанковые ракеты, аэронавигационные системы и снаряды с обедненным ураном. Кроме того, 100 миллионов долларов будут направлены на поддержку долгосрочных военных нужд Украины и 300 миллионов долларов на поддержание правопорядка на недавно освобожденных территориях.

"Блинкен, близкое доверенное лицо Байдена, является одним из самых ярых сторонников Украины в администрации, который неоднократно подталкивал чиновников в стране и за рубежом к предоставлению Киеву более современного вооружения и приглушал призывы к прекращению огня с Москвой путем переговоров", - подчеркивает W.

Ентоні Блінкен

Фото: reuters

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Украина
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ЕС
зерно
Война с Россией
США
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